https://tr.sputniknews.com/20210830/carsaflari-baglayip-5-kattaki-evin-camindan-inmeye-calisinca-dustu-1048453860.html

Çarşafları bağlayıp 5. kattaki evin camından inmeye çalışınca düştü

Çarşafları bağlayıp 5. kattaki evin camından inmeye çalışınca düştü

Aksaray'da çarşafları bağlayıp 5. kattaki evlerinin camından inmek isteyen genç kız, çarşafların kopması sonucu düşerek ağır yaralandı. 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T18:35+0300

2021-08-30T18:35+0300

2021-08-30T18:36+0300

türkiye

çarşaf

aksaray

apartman

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Meydan Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5. katında ailesiyle yaşayan 20 yaşındaki Feyza B., çarşafları bağlayarak evin camından aşağı inmeye çalıştı.Çarşafların kopması sonucu kömürlüğün çatısına düşen Feyza B. yaralandı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Başı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan genç kız, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Feyza B.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

türkiye

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çarşaf, aksaray, apartman