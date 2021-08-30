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Çarşafları bağlayıp 5. kattaki evin camından inmeye çalışınca düştü
Çarşafları bağlayıp 5. kattaki evin camından inmeye çalışınca düştü
Aksaray'da çarşafları bağlayıp 5. kattaki evlerinin camından inmek isteyen genç kız, çarşafların kopması sonucu düşerek ağır yaralandı. 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T18:35+0300
2021-08-30T18:35+0300
2021-08-30T18:36+0300
türkiye
çarşaf
aksaray
apartman
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Meydan Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5. katında ailesiyle yaşayan 20 yaşındaki Feyza B., çarşafları bağlayarak evin camından aşağı inmeye çalıştı.Çarşafların kopması sonucu kömürlüğün çatısına düşen Feyza B. yaralandı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Başı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan genç kız, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Feyza B.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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çarşaf, aksaray, apartman
Çarşafları bağlayıp 5. kattaki evin camından inmeye çalışınca düştü 18:35 30.08.2021 (güncellendi: 18:36 30.08.2021)
Aksaray'da çarşafları bağlayıp 5. kattaki evlerinin camından inmek isteyen genç kız, çarşafların kopması sonucu düşerek ağır yaralandı.
Meydan Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5. katında ailesiyle yaşayan 20 yaşındaki Feyza B., çarşafları bağlayarak
evin camından aşağı inmeye çalıştı. Çarşafların kopması
sonucu kömürlüğün çatısına düşen Feyza B. yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri
sevk edildi
.
Başı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan genç kız, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Feyza B.'nin sağlık durumunun
ağır olduğu öğrenildi.