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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile telefonda görüştü
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonda görüştü. 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T19:54+0300
2021-08-30T19:54+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
türkiye
politika
görüşme
telefon görüşmesi
sadır caparov
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Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi. Yapılan açıklamada, iki liderin görüşmede siyasi, kültürel, insani ve diğer alanlarda işbirliği konularını ele aldıkları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kırgızistan’ın bağımsızlığının 30. yılını kutladığı aktarıldı.Açıklamada, “Caparov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan ile Türkiye arasındaki stratejik işbirliğinin geliştirilmesi ve ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine sağladığı önemli katkıyı takdirler karşıladı” ifadeleri kullanılırken, Caparov’un 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladığı belirtildi.Cumhurbaşkanı Caparov’un ayrıca Ankara’da yarın açılışı yapılacak olan Manas’ın heykeli için teşekkür ettiği ifade edilen açıklamada, bunun Kırgızistan için büyük sembolik anlam taşıdığı dile getirildi.
https://tr.sputniknews.com/20210830/erdogan-feto-ile-irtibati-olan-yaklasik-21-bin-tsk-mensubunun-orduyla-iliskisi-kesildi-1048452341.html
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recep tayyip erdoğan, türkiye, politika, görüşme, telefon görüşmesi, sadır caparov

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile telefonda görüştü

19:54 30.08.2021
© AATürkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© AA
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonda görüştü.
Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi.
Yapılan açıklamada, iki liderin görüşmede siyasi, kültürel, insani ve diğer alanlarda işbirliği konularını ele aldıkları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kırgızistan’ın bağımsızlığının 30. yılını kutladığı aktarıldı.
Açıklamada, “Caparov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan ile Türkiye arasındaki stratejik işbirliğinin geliştirilmesi ve ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine sağladığı önemli katkıyı takdirler karşıladı” ifadeleri kullanılırken, Caparov’un 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Caparov’un ayrıca Ankara’da yarın açılışı yapılacak olan Manas’ın heykeli için teşekkür ettiği ifade edilen açıklamada, bunun Kırgızistan için büyük sembolik anlam taşıdığı dile getirildi.
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