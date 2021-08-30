https://tr.sputniknews.com/20210830/cumhurbaskani-erdogan-zafer-bayrami-tebriklerini-multeci-cocuk-tablosu-onunde-kabul-etti-1048446798.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zafer Bayramı tebriklerini 'Mülteci Çocuk' tablosu önünde kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zafer Bayramı tebriklerini 'Mülteci Çocuk' tablosu önünde kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları tebriklerini, dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan sanatçılar tarafından resmedilen 'Mülteci Çocuk'... 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T14:37+0300

2021-08-30T14:37+0300

2021-08-30T14:37+0300

türkiye

ankara

istanbul

recep tayyip erdoğan

30 ağustos zafer bayramı

cumhurbaşkanı

bayram

mülteciler

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yabancı misyon şefleri ve devlet erkânının tebriklerini kabul etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tebrikleri, 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi için özel resmedilen 'Mülteci Çocuk' temalı tablonun önünde kabul etmesi dikkati çekti.Mülteciler ve göç konusuna dikkat çekiyor'Mülteci Çocuk' temalı tablo, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilk kez düzenlenen ve Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya İnsani Zirvesi için dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan sanatçılar tarafından resmedilmişti.İstanbul Kongre Merkezi’nde, 180'in üzerinde ülke, uluslararası kurum ve kuruluşun temsil edildiği ve 60'a yakın ülkenin devlet ve hükûmet başkanı düzeyinde katıldığı Zirve’nin sembollerinden olan 'Mülteci Çocuk' tablosu, mülteciler ve göç olaylarına dikkat çekmek için hazırlanmıştı.Sanatçıların eseri bitirmesinin ve Dünya İnsani Zirvesi'nde sergilenmesinin ardından, Zirve’nin kapanış seremonisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dönemin BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun da tabloyu imzalamıştı.

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ankara, istanbul, recep tayyip erdoğan, 30 ağustos zafer bayramı, cumhurbaşkanı, bayram, mülteciler