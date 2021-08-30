https://tr.sputniknews.com/20210830/cumhurbaskani-erdogan-zafer-bayrami-tebriklerini-multeci-cocuk-tablosu-onunde-kabul-etti-1048446798.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zafer Bayramı tebriklerini 'Mülteci Çocuk' tablosu önünde kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zafer Bayramı tebriklerini 'Mülteci Çocuk' tablosu önünde kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları tebriklerini, dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan sanatçılar tarafından resmedilen 'Mülteci Çocuk'... 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T14:37+0300
2021-08-30T14:37+0300
2021-08-30T14:37+0300
türkiye
ankara
istanbul
recep tayyip erdoğan
30 ağustos zafer bayramı
cumhurbaşkanı
bayram
mülteciler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yabancı misyon şefleri ve devlet erkânının tebriklerini kabul etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tebrikleri, 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi için özel resmedilen 'Mülteci Çocuk' temalı tablonun önünde kabul etmesi dikkati çekti.Mülteciler ve göç konusuna dikkat çekiyor'Mülteci Çocuk' temalı tablo, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilk kez düzenlenen ve Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya İnsani Zirvesi için dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan sanatçılar tarafından resmedilmişti.İstanbul Kongre Merkezi’nde, 180'in üzerinde ülke, uluslararası kurum ve kuruluşun temsil edildiği ve 60'a yakın ülkenin devlet ve hükûmet başkanı düzeyinde katıldığı Zirve’nin sembollerinden olan 'Mülteci Çocuk' tablosu, mülteciler ve göç olaylarına dikkat çekmek için hazırlanmıştı.Sanatçıların eseri bitirmesinin ve Dünya İnsani Zirvesi'nde sergilenmesinin ardından, Zirve’nin kapanış seremonisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dönemin BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun da tabloyu imzalamıştı.
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ankara, istanbul, recep tayyip erdoğan, 30 ağustos zafer bayramı, cumhurbaşkanı, bayram, mülteciler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zafer Bayramı tebriklerini 'Mülteci Çocuk' tablosu önünde kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları tebriklerini, dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan sanatçılar tarafından resmedilen 'Mülteci Çocuk' temalı tablonun önünde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yabancı misyon şefleri ve devlet erkânının tebriklerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tebrikleri, 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi için özel resmedilen 'Mülteci Çocuk' temalı tablonun önünde kabul etmesi dikkati çekti.
Mülteciler ve göç konusuna dikkat çekiyor
'Mülteci Çocuk' temalı tablo
, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilk kez düzenlenen ve Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya İnsani Zirvesi için dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan sanatçılar tarafından resmedilmişti
.
İstanbul Kongre Merkezi’nde, 180'in üzerinde ülke, uluslararası kurum ve kuruluşun temsil edildiği ve 60'a yakın ülkenin devlet ve hükûmet başkanı düzeyinde katıldığı Zirve’nin sembollerinden olan 'Mülteci Çocuk' tablosu, mülteciler ve göç olaylarına dikkat çekmek için hazırlanmıştı.
Sanatçıların eseri bitirmesinin ve Dünya İnsani Zirvesi'nde sergilenmesinin ardından, Zirve’nin kapanış seremonisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dönemin BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun da tabloyu imzalamıştı.