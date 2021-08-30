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https://tr.sputniknews.com/20210830/cumhurbaskani-erdogandan-tokyo-paralimpik-oyunlari-sampiyonu-abdullah-ozturke-tebrik-telefonu-1048458907.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tokyo Paralimpik Oyunları şampiyonu Abdullah Öztürk'e tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tokyo Paralimpik Oyunları şampiyonu Abdullah Öztürk'e tebrik telefonu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisinde altın madalya kazanan Abdullah Öztürk'ü tebrik etti. 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T22:10+0300
2021-08-30T22:17+0300
yaşam
spor
recep tayyip erdoğan
türkiye
paralimpik
tebrik
telefon
tebrik mesajı
abdullah öztürk
2020 tokyo paralimpik oyunları
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Erdoğan, paralimpik oyunlarında üst üste ikinci kez altın madalya kazanan Abdullah Öztürk ile Tokyo'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun aracılığıyla telefonda görüştü.Milli sporcuyu kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Abdullah gözlerinden öpüyorum. Meclis Başkanımız, bakan arkadaşlarımız, milletvekillerimiz hep beraberiz. Tebrik ediyoruz, gözlerinden öpüyoruz" ifadelerini kullandı.Abdullah Öztürk ise "Takım müsabakalarımız var. Sayın Cumhurbaşkanım, inşallah orada yine altın madalyayı hedefliyoruz. Çok teşekkür ederiz" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210830/tokyo-paralimpik-oyunlarinda-ilk-atin-madalya-1048442581.html
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spor, recep tayyip erdoğan, türkiye, paralimpik, tebrik, telefon, tebrik mesajı, abdullah öztürk, 2020 tokyo paralimpik oyunları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tokyo Paralimpik Oyunları şampiyonu Abdullah Öztürk'e tebrik telefonu

22:10 30.08.2021 (güncellendi: 22:17 30.08.2021)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tokyo Paralimpik Oyunları şampiyonu Abdullah Öztürk'e tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tokyo Paralimpik Oyunları şampiyonu Abdullah Öztürk'e tebrik telefonu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© AA
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisinde altın madalya kazanan Abdullah Öztürk'ü tebrik etti.
Erdoğan, paralimpik oyunlarında üst üste ikinci kez altın madalya kazanan Abdullah Öztürk ile Tokyo'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun aracılığıyla telefonda görüştü.
Milli sporcuyu kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Abdullah gözlerinden öpüyorum. Meclis Başkanımız, bakan arkadaşlarımız, milletvekillerimiz hep beraberiz. Tebrik ediyoruz, gözlerinden öpüyoruz" ifadelerini kullandı.
Abdullah Öztürk ise "Takım müsabakalarımız var. Sayın Cumhurbaşkanım, inşallah orada yine altın madalyayı hedefliyoruz. Çok teşekkür ederiz" diye konuştu.
Abdullah Öztürk - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
YAŞAM
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda tarihi başarı: İlk altın madalya geldi
12:37
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