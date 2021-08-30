https://tr.sputniknews.com/20210830/cumhurbaskani-yardimcisindan-kuzey-kibris-kiyilarina-ilerleyen-petrol-sizintisina-iliskin-aciklama-1048460140.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan Kuzey Kıbrıs kıyılarına ilerleyen petrol sızıntısına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan Kuzey Kıbrıs kıyılarına ilerleyen petrol sızıntısına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriye kaynaklı bir petrol sızıntısının Kuzey Kıbrıs'ın Karpaz kıyısına doğru ilerlediği yönündeki haberler üzerine... 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T23:08+0300

2021-08-30T23:08+0300

2021-08-30T23:08+0300

türkiye

suriye

kuzey kıbrıs

petrol sızıntısı

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Oktay, yaptığı açıklamada, sızıntıyla ilgili olarak gün içinde süratle ilgili bakanlıklarla görüşüldüğünü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın denizde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da Karpaz kıyılarında gerekli tedbirleri alacağını belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gelişmeleri yakından takip ettiğinin altını çizen Oktay, başta Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere, Kuzey Kıbrıslı yetkililerle temas halinde olunduğunu ve Türk Büyükelçiliği'nin gelişmeleri izlediğini aktardı.Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait hava ve deniz unsurlarının denizdeki kirliliğin güncel pozisyonunu belirlemek amacıyla uçuşlar gerçekleştirmesinin planlandığını kaydeden Oktay, bu şekilde kirliliğin takip edileceğini belirtti.Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk halkının yanında olacaklarını vurgulayan Oktay, şunları söyledi:"Bir çevre felaketine fırsat vermeden elimizdeki tüm imkanları seferber ederek gerekli tedbirleri alıyoruz. Bu çerçevede Mersin, İskenderun, Botaş ve Taşucu Liman başkanlıkları bölgesinde bulunan yetkilendirilmiş acil müdahale firmalarının deniz araçları ve kirliliğe müdahale ekipmanları, deniz bariyeri, sıyırıcı, portatif depolama tankları hazır hale getirilmiş olup, bu unsurlardan 2 deniz aracı halihazırda Adana Ceyhan'dan uzman personel ve gerekli müdahale ekipmanı ile hareket etmiştir. Çevre Yönetimi Genel Müdürüyle birlikte bir heyet yarın sabah KKTC'ye gidiyor. Ulaştırma Bakanlığı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi gelişmeleri yakından takip ediyor. Bölgeye sevk edebilecekleri gemileri koordine ediyorlar. Hedef kirliliğin kıyıya vurmadan açık denizde kontrol edilmesi. Bu kapsamda ilgili tüm kuruluşlar seferber olmuş durumdalar ve konuyu hassas bir şekilde takip ediyorlar. Hedef kirliliğin kıyıya vurmadan açık denizde kontrol edilmesi."

türkiye

suriye

kuzey kıbrıs

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suriye, kuzey kıbrıs, petrol sızıntısı