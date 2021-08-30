https://tr.sputniknews.com/20210830/cumhurbaskanligi-iletisim-baskanligindan-30-agustosa-ozel-videolu-kutlama-1048446576.html

İletişim Başkanlığı'ndan 30 Ağustos'a özel videolu kutlama

İletişim Başkanlığı'ndan 30 Ağustos'a özel videolu kutlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 30 Ağustos Zaferinin 99. yıl dönümünde ‘Zafer Türküsü’ adlı bir eser ve klip hazırladı. 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T14:36+0300

2021-08-30T14:36+0300

2021-08-30T14:40+0300

türkiye

fahrettin altun

30 ağustos zafer bayramı

cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

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Türkünün klibinde Gazi Mustafa Kemal komutasındaki Türk ordusunun ve Türk milletinin ortaya koyduğu bağımsızlık mücadelesinden ve elde edilen zaferden görüntülere yer verildi. Klipte ayrıca Türk ordusunun bugün artan imkan ve kabiliyetleriyle ulaştığı güç ve milli savunma sanayisinin göz dolduran projelerinden görüntüler yer aldı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Zafer Türküsü ve klibine ilişkin paylaşımında, “Dün Dumlupınar’da bir zafere dönüşen bu birlik ruhu, bugün de yükselen Türkiye’mizin nişanesidir. Birlik olmadan dirlik olmaz. Birlik olmadan zaferler kazanılmaz. Haydi, bu vatanın yolunda tek bir yürek olalım” ifadelerini kullandı.Zafer Türküsünün sözleri şöyle:“Bu vatanın kutlu bir öyküsü varUğruna canlar veren yiğitler varKiminin eşi, kiminin kardeşi , kiminin evladı varAnlı şanlı onurlu yazılan, bir Zafer Destanı varDağlar gibi duralımIrmak gibi coşalımBu vatanın uğrundaTek bir yürek olalımBu milletin köklü bir mazisi varHer cephede şehidi, gazisi varHer karış vatan toprağında ecdadın izleri varAnlı şanlı onurlu yazılan, bir Zafer Destanı varDağlar gibi duralımIrmak gibi coşalımBu vatanın yolundaTek bir yürek olalım”

türkiye

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fahrettin altun, 30 ağustos zafer bayramı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı