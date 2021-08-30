Doç. Dr. Savaşçı: Koronavirüs salgınında kırmızı alarm vermeye başladık

"Ne yazık ki neredeyse vakalarımızın tamamını Delta varyantı olarak değerlendirebiliriz. Onların hem bulaş riski biraz fazla hem inaktif aşıların koruyuculuk oranları biraz düşük kaldı. Vaka sayılarımızla birlikte yoğun bakım ihtiyaçlarımız da artıyor. Son 15 günde klinikte takip edecek boş yataklarımız az da olsa var ama yoğun bakımlarda ciddi oranda artışlar mevcut. "Ne yazık ki neredeyse vakalarımızın tamamını Delta varyantı olarak değerlendirebiliriz. Onların hem bulaş riski biraz fazla hem inaktif aşıların koruyuculuk oranları biraz düşük kaldı. Vaka sayılarımızla birlikte yoğun bakım ihtiyaçlarımız da artıyor. Son 15 günde klinikte takip edecek boş yataklarımız az da olsa var ama yoğun bakımlarda ciddi oranda artışlar mevcut.

Son 15 günde 3-5 kat bir artışımız söz konusu. Ayakta takip ettiğimiz hafif vakalar, biraz daha orta ve ciddi boyuta dönmeye başladı. Dolayısıyla kırmızı alarm vermeye başladık. Yaz dönemi, personel izinleri, 2 yıldır sağlık çalışanlarında bir yorgunluk olmaya başladı. Halkımızda da vurdumduymazlık söz konusu olmaya başladı. En büyük tehlike ise aşı yaptıranlar arasında da kendini çok güvende hisseden bir kitle olmaya başladı." Son 15 günde 3-5 kat bir artışımız söz konusu. Ayakta takip ettiğimiz hafif vakalar, biraz daha orta ve ciddi boyuta dönmeye başladı. Dolayısıyla kırmızı alarm vermeye başladık. Yaz dönemi, personel izinleri, 2 yıldır sağlık çalışanlarında bir yorgunluk olmaya başladı. Halkımızda da vurdumduymazlık söz konusu olmaya başladı. En büyük tehlike ise aşı yaptıranlar arasında da kendini çok güvende hisseden bir kitle olmaya başladı."

"Özellikle yavrularımız, büyük bir heyecan içinde ailelerle birlikte okulların açılmasını bekliyor. Okullarda bir yoğunluk olacak, servislerde de olacak. Yavrularımızı korumak istiyorsak, birinci öncelik ailelerimizin aşılanması. İkinci öncelik, ailelerimiz aşılı olsalar bile yine de maske, mesafe ve hijyen konusunda dikkat etmeleri ve çocuklarını bu konuda eğitmeleri. Okullarda öğretmenlerimiz ve yönetim bu konuda çok ciddi tedbirler alıyor. "Özellikle yavrularımız, büyük bir heyecan içinde ailelerle birlikte okulların açılmasını bekliyor. Okullarda bir yoğunluk olacak, servislerde de olacak. Yavrularımızı korumak istiyorsak, birinci öncelik ailelerimizin aşılanması. İkinci öncelik, ailelerimiz aşılı olsalar bile yine de maske, mesafe ve hijyen konusunda dikkat etmeleri ve çocuklarını bu konuda eğitmeleri. Okullarda öğretmenlerimiz ve yönetim bu konuda çok ciddi tedbirler alıyor.