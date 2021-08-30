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Donetsk: Ukrayna güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu bir sivil yaralandı
Donetsk: Ukrayna güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu bir sivil yaralandı
Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki (JCCC)... 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T04:48+0300
2021-08-30T04:48+0300
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Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki (JCCC) Donetsk Halk Cumhuriyeti temsilciliğinden Sputnik'e yapılan açıklamada, Ukrayna güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu bir sivilin yaralandığı belirtildi.Açıklamada, “Akşam saatlerinde, Ukrayna silahlı oluşumlarının Donetsk sınırındaki Trudovskaya yerleşim bölgesine açtıkları ateş sonucunda 1962 doğumlu bir sivil yaralandı. Şarapnel parçasının isabet ettiği vatandaşın tedavisi 14 nolu hastanede devam ediyor” denildi.Kiev, Nisan 2014'ten bu yana Ukrayna'da yaşanan darbeden sonra Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerine karşı askeri operasyon yürütüyor. BM verilerine göre, çatışmalarda bu güne kadar on üç binden fazla insan yaşamını yitirdi.Donbass'taki sorunun çözülmesi konusu Minsk'teki Üçlü Temas Grubu görüşmeleri de dahil olmak üzere, müzakere edilmeye devam ediyor. Ancak bölgedeki gerilim, Ukrayna ordusu tarafından düzenlendiği belirtilen saldırılar nedeniyle devam ediyor.
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rusya, donetsk, lugansk, ukrayna

Donetsk: Ukrayna güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu bir sivil yaralandı

04:48 30.08.2021
© Sputnik / Евгений Биятов / Fotoğraf bankasına girDonetsk
Donetsk - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
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Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki (JCCC) temsilciliği, Ukrayna güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu bir sivilin yaralandığı bildirdi.
Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki (JCCC) Donetsk Halk Cumhuriyeti temsilciliğinden Sputnik'e yapılan açıklamada, Ukrayna güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu bir sivilin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, “Akşam saatlerinde, Ukrayna silahlı oluşumlarının Donetsk sınırındaki Trudovskaya yerleşim bölgesine açtıkları ateş sonucunda 1962 doğumlu bir sivil yaralandı. Şarapnel parçasının isabet ettiği vatandaşın tedavisi 14 nolu hastanede devam ediyor” denildi.
Kiev, Nisan 2014'ten bu yana Ukrayna'da yaşanan darbeden sonra Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerine karşı askeri operasyon yürütüyor. BM verilerine göre, çatışmalarda bu güne kadar on üç binden fazla insan yaşamını yitirdi.
Donbass'taki sorunun çözülmesi konusu Minsk'teki Üçlü Temas Grubu görüşmeleri de dahil olmak üzere, müzakere edilmeye devam ediyor. Ancak bölgedeki gerilim, Ukrayna ordusu tarafından düzenlendiği belirtilen saldırılar nedeniyle devam ediyor.
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