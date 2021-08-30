https://tr.sputniknews.com/20210830/dugunde-damada-34-milyon-tl-geline-ise-kilolarca-altin-takildi-1048453298.html
Düğünde damada 3.4 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı
Düğünde damada 3.4 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı
Van’da, Ertoşi aşiretinin ileri gelenlerinden Nejdet Bayram’ın oğlu Rızgin Bayram, görkemli bir düğünle dünya evine girdi. 120 küçükbaş hayvanın kesildiği... 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T18:16+0300
2021-08-30T18:16+0300
2021-08-30T18:16+0300
yaşam
türkiye
van
düğün
gelin
damat
takı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1048452984_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d21d301773a0b491a2ce873dd98a5b19.jpg
Van, son dönemlerin en yoğun katılımlı düğününe ev sahipliği yaptı. Ertoşi aşiretinin ileri gelenlerinden Nejdet Bayram’ın oğlu Rızgin Bayram, binlerce kişinin katıldığı görkemli bir düğün ile dünya evine girdi.Binlerce kişinin katıldığı düğünde 120 küçükbaş hayvanın kesildi.İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından aşı standı da kurulan düğün merasimi, yemek ikramının ardından takı töreni ile devam etti. Damada 3 milyon 400 bin TL nakit para, geline ise kilolarca altın takılarak son yılların en çok takı takılan düğünü olarak hafızalara kazındı. Düğün törenine olan katılımın kendilerini memnun ettiğini ifade eden düğün sahibi Nejdet Bayram, “Oğlum Rızgin’in düğününe değerli insanlarımızın, konuklarımızın gelmesi bizi onore etti. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar memleketimiz olsun, ülkemiz olsun kimse bizden rahatsızlık duymadı. Elimizden geldiği kadar herkese yardımcı olmaya çalıştık. Yurdumuzun dört köşesindeki eş, dost, akrabanın mutlu günlerine şahit olduk. Bugünde onlar bizleri yalnız bırakmadılar. Herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum” dedi.
van
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1048452984_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_bd500aa8cd2ae6ca8bb7d9975eeac33f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, van, düğün, gelin, damat, takı
Düğünde damada 3.4 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı
Van’da, Ertoşi aşiretinin ileri gelenlerinden Nejdet Bayram’ın oğlu Rızgin Bayram, görkemli bir düğünle dünya evine girdi. 120 küçükbaş hayvanın kesildiği düğünde, damada 3.4 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı.
Van, son dönemlerin en yoğun katılımlı düğününe ev sahipliği yaptı. Ertoşi aşiretinin ileri gelenlerinden Nejdet Bayram’ın oğlu Rızgin Bayram, binlerce kişinin katıldığı görkemli bir düğün
ile dünya evine girdi.
Binlerce kişinin katıldığı düğünde 120 küçükbaş hayvanın kesildi.
İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından aşı standı da kurulan düğün merasimi, yemek ikramının ardından takı töreni ile devam etti.
Damada 3 milyon 400 bin TL nakit para, geline ise kilolarca
altın takılarak son yılların en çok takı takılan düğünü olarak hafızalara kazındı. Düğün törenine olan katılımın kendilerini memnun ettiğini ifade eden düğün sahibi Nejdet Bayram, “Oğlum Rızgin’in düğününe değerli insanlarımızın, konuklarımızın gelmesi bizi onore etti. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar memleketimiz olsun, ülkemiz olsun kimse bizden rahatsızlık duymadı. Elimizden geldiği kadar herkese yardımcı olmaya çalıştık. Yurdumuzun dört köşesindeki eş, dost, akrabanın mutlu günlerine şahit olduk. Bugünde onlar bizleri yalnız bırakmadılar. Herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum
” dedi.