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https://tr.sputniknews.com/20210830/elon-musk-uzay-istasyonuna-karinca-ve-avokado-tasidi-1048437464.html
Elon Musk, Uzay İstasyonu'na karınca ve avokado taşıdı
Elon Musk, Uzay İstasyonu'na karınca ve avokado taşıdı
Tesla CEO'su Elon Musk'ın sahip olduğu SpaceX firması, Uluslararası Uzay İstasyonu'na avokado, limon ve dondurma gönderdi. 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T09:00+0300
2021-08-30T09:00+0300
2021-08-30T08:59+0300
dünya
spacex
elon musk
karınca
avokado
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Ünlü milyarder Elon Musk'ın sahip olduğu SpaceX firması, Uluslararası Uzay İstasyonu'na avokado, limon ve dondurma gönderdi.ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ikmal yapacak ve içinde bazı gıda maddelerinin bulunduğu mekiğini uzaya fırlattı.
https://tr.sputniknews.com/20210804/elon-musk-rus-teknolojisinden-esinleniyorum-1045157618.html
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spacex, elon musk, karınca, avokado
Elon Musk, Uzay İstasyonu'na karınca ve avokado taşıdı
Tesla CEO'su Elon Musk'ın sahip olduğu SpaceX firması, Uluslararası Uzay İstasyonu'na avokado, limon ve dondurma gönderdi.
Ünlü milyarder Elon Musk'ın sahip olduğu SpaceX firması, Uluslararası Uzay İstasyonu'na avokado, limon ve dondurma gönderdi.
ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ikmal yapacak ve içinde bazı gıda maddelerinin bulunduğu mekiğini uzaya fırlattı.