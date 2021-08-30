Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210830/elon-musk-uzay-istasyonuna-karinca-ve-avokado-tasidi-1048437464.html
Elon Musk, Uzay İstasyonu'na karınca ve avokado taşıdı
Elon Musk, Uzay İstasyonu'na karınca ve avokado taşıdı
Tesla CEO'su Elon Musk'ın sahip olduğu SpaceX firması, Uluslararası Uzay İstasyonu'na avokado, limon ve dondurma gönderdi. 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T09:00+0300
2021-08-30T08:59+0300
dünya
spacex
elon musk
karınca
avokado
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/14/1048187022_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_4ef8b1f9652a373314b1b04935688702.jpg
Ünlü milyarder Elon Musk'ın sahip olduğu SpaceX firması, Uluslararası Uzay İstasyonu'na avokado, limon ve dondurma gönderdi.ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ikmal yapacak ve içinde bazı gıda maddelerinin bulunduğu mekiğini uzaya fırlattı.
https://tr.sputniknews.com/20210804/elon-musk-rus-teknolojisinden-esinleniyorum-1045157618.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/14/1048187022_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_4d6fefce97039ad001d6d72551624f59.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
spacex, elon musk, karınca, avokado

Elon Musk, Uzay İstasyonu'na karınca ve avokado taşıdı

09:00 30.08.2021
© AP Photo / Matt RourkeElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© AP Photo / Matt Rourke
Abone ol
Tesla CEO'su Elon Musk'ın sahip olduğu SpaceX firması, Uluslararası Uzay İstasyonu'na avokado, limon ve dondurma gönderdi.
Ünlü milyarder Elon Musk'ın sahip olduğu SpaceX firması, Uluslararası Uzay İstasyonu'na avokado, limon ve dondurma gönderdi.
ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ikmal yapacak ve içinde bazı gıda maddelerinin bulunduğu mekiğini uzaya fırlattı.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2021
DÜNYA
Elon Musk: Rus teknolojisinden esinleniyorum
4 Ağustos, 16:33
001000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce