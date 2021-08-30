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Estonya lideri AB’ye ‘Rusya’yı önleme’ yöntemini önerdi
Estonya lideri AB’ye ‘Rusya’yı önleme’ yöntemini önerdi
Estonya Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid, Avrupa Birliği’nin (AB) Baltık ülkelerinde orta menzil hava savunma sisteminin oluşturulmasını finanse etmesi... 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T05:08+0300
2021-08-30T05:08+0300
dünya
ab
estonya
kersti kaljulaid
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Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid, Diplomaatia dergisine açıklamasında, Estonya dahil Baltık ülkelerinin savunmaya gayri safi yurt içi hasılalarının yüzde 2’sini harcamakta olduğunu, ama henüz 'Rusya’yı önleyebilecek' bir hava savunma sistemlerine sahip olmadıklarını kaydetti.Kaljulaid, “ABD her yıl toplanarak üye ülkelerin savunma potansiyelinin gelişimini görüşüyor. Beş yıldır Brüksel’de masaya oturarak Estonya dahil Baltık ülkelerinin gayri safi yurt içi hasılalarının yüzde 2’sinden fazlasını savunma harcadığını ama hala misal orta menzil hava savunma sistemlerinin olmadığını söylüyoruz. Altın yıl üst üste bu gerçeği kabul etmek mi yoksa artık bir mekanizma kurup bu mekanizma sayesinde harcamaları yeniden dağıtmak mı mantıklı olan?” ifadesini kullandı.“Baltık ülkelerinde hava savunma sisteminin oluşturulması, Uyum Fonu’ndan finanse edilebilir” diyen Kaljulaid, “AB bir şeylere yatırım yapmak istiyorsa Uyum Fonu’nun parasından yararlanabilir” diye ekledi.
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ab, estonya, kersti kaljulaid

Estonya lideri AB’ye ‘Rusya’yı önleme’ yöntemini önerdi

05:08 30.08.2021
© REUTERS / INTS KALNINSEstonya’da Kersti Kaljulaid ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.
Estonya’da Kersti Kaljulaid ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© REUTERS / INTS KALNINS
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Estonya Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid, Avrupa Birliği’nin (AB) Baltık ülkelerinde orta menzil hava savunma sisteminin oluşturulmasını finanse etmesi gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid, Diplomaatia dergisine açıklamasında, Estonya dahil Baltık ülkelerinin savunmaya gayri safi yurt içi hasılalarının yüzde 2’sini harcamakta olduğunu, ama henüz 'Rusya’yı önleyebilecek' bir hava savunma sistemlerine sahip olmadıklarını kaydetti.
Kaljulaid, “ABD her yıl toplanarak üye ülkelerin savunma potansiyelinin gelişimini görüşüyor. Beş yıldır Brüksel’de masaya oturarak Estonya dahil Baltık ülkelerinin gayri safi yurt içi hasılalarının yüzde 2’sinden fazlasını savunma harcadığını ama hala misal orta menzil hava savunma sistemlerinin olmadığını söylüyoruz. Altın yıl üst üste bu gerçeği kabul etmek mi yoksa artık bir mekanizma kurup bu mekanizma sayesinde harcamaları yeniden dağıtmak mı mantıklı olan?” ifadesini kullandı.
“Baltık ülkelerinde hava savunma sisteminin oluşturulması, Uyum Fonu’ndan finanse edilebilir” diyen Kaljulaid, “AB bir şeylere yatırım yapmak istiyorsa Uyum Fonu’nun parasından yararlanabilir” diye ekledi.
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