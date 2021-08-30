https://tr.sputniknews.com/20210830/fatih-terimden-transfer-aciklamasi-bazi-oyuncularla-ayrilik-konusuluyor-son-asamaya-geldik-1048448660.html
Fatih Terim'den transfer açıklaması: Bazı oyuncularla ayrılık konuşuluyor, son aşamaya geldik
Fatih Terim'den transfer açıklaması: Bazı oyuncularla ayrılık konuşuluyor, son aşamaya geldik
Fatih Terim, "Bazı oyuncularla ayrılma konuşmaları yapılıyor. Artık sonuna geldik. Bir yandan da bazı oyuncularla ilişkimiz devam ediyor. İnşallah bu birkaç... 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T15:40+0300
2021-08-30T15:40+0300
2021-08-30T15:40+0300
yaşam
spor
fatih terim
galatasay kulübü
transfer
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 3. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 2-2 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.‘Şampiyonlar Ligi kurası gibi bir kura çektik, herkesle çata çat oynayacağız’Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde Şampiyonlar Ligi seviyesinde kura çektiklerini kaydetti.E Grubu'nda Lazio, Lokomotiv Moskova ve Olympique Marsilya ile eşleşmelerini değerlendiren tecrübeli teknik adam, "UEFA önemli bir kuruluş. 'Galatasaray'ın yeri, Şampiyonlar Ligi'dir. Ben onlara böyle bir kura çekeyim. Şampiyona yakışır bir yerde dursunlar' dedi. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi kurası gibi bir kura çektik. Net olarak en ağır kurayı biz çektik. Zor takımlar var ama o günlerde biz daha iyi olacağız. Oranın atmosferi buradan daha başkadır. Herkesle çata çat oynayacağız" ifadelerini kullandı.‘Transferin büyük bir bölümünü hallettik’Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, transferin büyük bölümünü hallettiklerini aktardı.Terim, 2 Eylül'de UEFA, 8 Eylül'de ise Türkiye Futbol Federasyonuna liste vereceklerini hatırlatarak, "Bazı oyuncularla ayrılma konuşmaları yapılıyor. Artık sonuna geldik. Bir yandan da bazı oyuncularla ilişkimiz devam ediyor. İnşallah bu birkaç günde kafamızdakileri hallederiz. Ancak ne olursa olsun büyük bir bölümünü hallettik. 8 Eylül'e kadar zaman var. Çalışıyoruz" şeklinde konuştu.Son dönemde Felipe Melo ve Fernando Reges tarzı orta saha oyuncuları aldırmamasıyla ilgili soru üzerine Terim, şunları kaydetti:
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spor, fatih terim, galatasay kulübü, transfer
Fatih Terim'den transfer açıklaması: Bazı oyuncularla ayrılık konuşuluyor, son aşamaya geldik
Fatih Terim, "Bazı oyuncularla ayrılma konuşmaları yapılıyor. Artık sonuna geldik. Bir yandan da bazı oyuncularla ilişkimiz devam ediyor. İnşallah bu birkaç günde kafamızdakileri hallederiz” dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 3. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 2-2 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
‘Şampiyonlar Ligi kurası gibi bir kura çektik, herkesle çata çat oynayacağız’
Terim, UEFA Avrupa Ligi
'nde Şampiyonlar Ligi seviyesinde kura çektiklerini kaydetti.
E Grubu'nda Lazio, Lokomotiv Moskova ve Olympique Marsilya ile eşleşmelerini değerlendiren tecrübeli teknik adam, "UEFA önemli bir kuruluş. 'Galatasaray'ın yeri, Şampiyonlar Ligi'dir. Ben onlara böyle bir kura çekeyim. Şampiyona yakışır bir yerde dursunlar' dedi. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi kurası gibi bir kura çektik. Net olarak en ağır kurayı biz çektik. Zor takımlar var ama o günlerde biz daha iyi olacağız. Oranın atmosferi buradan daha başkadır. Herkesle çata çat oynayacağız" ifadelerini kullandı.
‘Transferin büyük bir bölümünü hallettik’
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, transferin
büyük bölümünü hallettiklerini aktardı.
Terim, 2 Eylül'de UEFA, 8 Eylül'de ise Türkiye Futbol Federasyonuna liste vereceklerini hatırlatarak, "Bazı oyuncularla ayrılma konuşmaları yapılıyor. Artık sonuna geldik. Bir yandan da bazı oyuncularla ilişkimiz devam ediyor. İnşallah bu birkaç günde kafamızdakileri hallederiz. Ancak ne olursa olsun büyük bir bölümünü hallettik. 8 Eylül'e kadar zaman var. Çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
Son dönemde Felipe Melo ve Fernando Reges tarzı orta saha oyuncuları aldırmamasıyla ilgili soru üzerine Terim, şunları kaydetti:
"Her zaman bir Melo, Fernando bulamıyorsunuz. O mevkiler benim futbol anlayışımda önemli oldu. Transfer döneminin bitmesine daha var. Her şey olabilir. Gedson, Seri ve Lemina'yı o yüzden almıştık. Taylan da bize çok önemli işler yaptı. Hatalı olabilir ama sevabı da çok fazla işler yaptı. Taylan'ı da bir kenara atmayalım. Kaptırdıktan sonra kaleye kadar daha 50 metre var. O top kesilse şu anda bu mevzuyu konuşmuyorduk. Taylan ve Berkan bize lazım oyuncular. Orta sahaya oyuncu düşünüyoruz."