https://tr.sputniknews.com/20210830/fatih-terimden-transfer-aciklamasi-bazi-oyuncularla-ayrilik-konusuluyor-son-asamaya-geldik-1048448660.html

Fatih Terim'den transfer açıklaması: Bazı oyuncularla ayrılık konuşuluyor, son aşamaya geldik

Fatih Terim'den transfer açıklaması: Bazı oyuncularla ayrılık konuşuluyor, son aşamaya geldik

Fatih Terim, "Bazı oyuncularla ayrılma konuşmaları yapılıyor. Artık sonuna geldik. Bir yandan da bazı oyuncularla ilişkimiz devam ediyor. İnşallah bu birkaç... 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T15:40+0300

2021-08-30T15:40+0300

2021-08-30T15:40+0300

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spor

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galatasay kulübü

transfer

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 3. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 2-2 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.‘Şampiyonlar Ligi kurası gibi bir kura çektik, herkesle çata çat oynayacağız’Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde Şampiyonlar Ligi seviyesinde kura çektiklerini kaydetti.E Grubu'nda Lazio, Lokomotiv Moskova ve Olympique Marsilya ile eşleşmelerini değerlendiren tecrübeli teknik adam, "UEFA önemli bir kuruluş. 'Galatasaray'ın yeri, Şampiyonlar Ligi'dir. Ben onlara böyle bir kura çekeyim. Şampiyona yakışır bir yerde dursunlar' dedi. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi kurası gibi bir kura çektik. Net olarak en ağır kurayı biz çektik. Zor takımlar var ama o günlerde biz daha iyi olacağız. Oranın atmosferi buradan daha başkadır. Herkesle çata çat oynayacağız" ifadelerini kullandı.‘Transferin büyük bir bölümünü hallettik’Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, transferin büyük bölümünü hallettiklerini aktardı.Terim, 2 Eylül'de UEFA, 8 Eylül'de ise Türkiye Futbol Federasyonuna liste vereceklerini hatırlatarak, "Bazı oyuncularla ayrılma konuşmaları yapılıyor. Artık sonuna geldik. Bir yandan da bazı oyuncularla ilişkimiz devam ediyor. İnşallah bu birkaç günde kafamızdakileri hallederiz. Ancak ne olursa olsun büyük bir bölümünü hallettik. 8 Eylül'e kadar zaman var. Çalışıyoruz" şeklinde konuştu.Son dönemde Felipe Melo ve Fernando Reges tarzı orta saha oyuncuları aldırmamasıyla ilgili soru üzerine Terim, şunları kaydetti:

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spor, fatih terim, galatasay kulübü, transfer