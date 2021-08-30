https://tr.sputniknews.com/20210830/fenerbahce-kalesinde-37-yil-sonra-bir-ilk-1048439979.html

Fenerbahçe kalesinde 37 yıl sonra bir ilk

Fenerbahçe kalesinde 37 yıl sonra bir ilk

Altay'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, ligde gol yemediği üst üste 3. maçını da galibiyetle tamamladı. Sarı-lacivertliler 37 yıl sonra ilk kez ligin ilk üç maçını... 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T10:59+0300

2021-08-30T10:59+0300

2021-08-30T10:59+0300

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altay

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Ligin ilk haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0, geçen hafta da İstanbul'da Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, ligde ilk 3 haftayı kayıpsız geçerek 9 puana ulaştı.Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösteren sarı-lacivertli ekip, 2009-2010'dan sonra sezona 3'te 3 yaparak başladı.NTV Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, en son 1983-1984 sezonunda ligin ilk üç maçını gol yemeden kazanmıştı. Altay Bayındır, 1998-1999 sezonunda Fenerbahçe kalesini koruyan Rüştü Reçber'den sonra ilk 3 müsabakada kalesini gole kapatmayı başardı.Enner Valencia gollerini sürdürdüAltay karşısında takımının ikinci golünü kaydeden Enner Valencia, geçen hafta da Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında 1 gol atmıştı. Deneyimli futbolcu, hafta içi UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Finlandiya ekibi HJK Helsinki'ye 3 gol kaydetmişti.Ferdi Kadıoğlu ilk golünü attıAltay karşısında Fenerbahçe'yi öne geçiren gole imza atan Ferdi Kadıoğlu, bu sezon ilk golüne ulaştı.Ferdi Kadıoğlu, takımının ikinci golünde de pası veren isim oldu.Sarı-lacivertli ekipte müsabaka içinde sakatlanan Min-jae Kim, müsabakaya devam edemedi.

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spor, fenerbahçe, futbol, kale, altay bayındır, altay