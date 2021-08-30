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https://tr.sputniknews.com/20210830/fenerbahce-kalesinde-37-yil-sonra-bir-ilk-1048439979.html
Fenerbahçe kalesinde 37 yıl sonra bir ilk
Fenerbahçe kalesinde 37 yıl sonra bir ilk
Altay'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, ligde gol yemediği üst üste 3. maçını da galibiyetle tamamladı. Sarı-lacivertliler 37 yıl sonra ilk kez ligin ilk üç maçını... 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T10:59+0300
2021-08-30T10:59+0300
yaşam
spor
fenerbahçe
futbol
kale
altay bayındır
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Ligin ilk haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0, geçen hafta da İstanbul'da Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, ligde ilk 3 haftayı kayıpsız geçerek 9 puana ulaştı.Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösteren sarı-lacivertli ekip, 2009-2010'dan sonra sezona 3'te 3 yaparak başladı.NTV Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, en son 1983-1984 sezonunda ligin ilk üç maçını gol yemeden kazanmıştı. Altay Bayındır, 1998-1999 sezonunda Fenerbahçe kalesini koruyan Rüştü Reçber'den sonra ilk 3 müsabakada kalesini gole kapatmayı başardı.Enner Valencia gollerini sürdürdüAltay karşısında takımının ikinci golünü kaydeden Enner Valencia, geçen hafta da Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında 1 gol atmıştı. Deneyimli futbolcu, hafta içi UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Finlandiya ekibi HJK Helsinki'ye 3 gol kaydetmişti.Ferdi Kadıoğlu ilk golünü attıAltay karşısında Fenerbahçe'yi öne geçiren gole imza atan Ferdi Kadıoğlu, bu sezon ilk golüne ulaştı.Ferdi Kadıoğlu, takımının ikinci golünde de pası veren isim oldu.Sarı-lacivertli ekipte müsabaka içinde sakatlanan Min-jae Kim, müsabakaya devam edemedi.
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spor, fenerbahçe, futbol, kale, altay bayındır, altay

Fenerbahçe kalesinde 37 yıl sonra bir ilk

10:59 30.08.2021
© AAFenerbahçe - Altay maçı
Fenerbahçe - Altay maçı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© AA
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Altay'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, ligde gol yemediği üst üste 3. maçını da galibiyetle tamamladı. Sarı-lacivertliler 37 yıl sonra ilk kez ligin ilk üç maçını gol yemeden kazandı.
Ligin ilk haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0, geçen hafta da İstanbul'da Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, ligde ilk 3 haftayı kayıpsız geçerek 9 puana ulaştı.
Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösteren sarı-lacivertli ekip, 2009-2010'dan sonra sezona 3'te 3 yaparak başladı.
NTV Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, en son 1983-1984 sezonunda ligin ilk üç maçını gol yemeden kazanmıştı. Altay Bayındır, 1998-1999 sezonunda Fenerbahçe kalesini koruyan Rüştü Reçber'den sonra ilk 3 müsabakada kalesini gole kapatmayı başardı.

Enner Valencia gollerini sürdürdü

Altay karşısında takımının ikinci golünü kaydeden Enner Valencia, geçen hafta da Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında 1 gol atmıştı. Deneyimli futbolcu, hafta içi UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Finlandiya ekibi HJK Helsinki'ye 3 gol kaydetmişti.

Ferdi Kadıoğlu ilk golünü attı

Altay karşısında Fenerbahçe'yi öne geçiren gole imza atan Ferdi Kadıoğlu, bu sezon ilk golüne ulaştı.
Ferdi Kadıoğlu, takımının ikinci golünde de pası veren isim oldu.
Sarı-lacivertli ekipte müsabaka içinde sakatlanan Min-jae Kim, müsabakaya devam edemedi.
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