https://tr.sputniknews.com/20210830/fenerbahcede-morita-transferi-cikmaza-girdi-1048448294.html

Fenerbahçe'de Morita transferi çıkmaza girdi

Fenerbahçe'de Morita transferi çıkmaza girdi

Hidemasa Morita’nın Fenerbahçe’ye transferinde bonservis ve birkaç detay konusunda problem çıktı. 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T15:28+0300

2021-08-30T15:28+0300

2021-08-30T15:28+0300

yaşam

fenerbahçe

para

transfer

bonservis

hidemasa morita

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Fenerbahçe'nin Hidemasa Morita için yaptığı görüşmeler çıkmaza girdi. Sarı lacivertli ekip, Japon orta saha için masada olduğu Portekiz'in Santa Clara takımıyla anlaşma sağlayamadı.NTV Spor'un aktardığına göre iki kulüp arasındaki görüşmeler şu an için askıya alındı.Orta sahanın merkezinde görev alan Morita, kariyerinde iki Japonya Ligi şampiyonluğu yaşadı. 26 yaşındaki futbolcu 9 kez Japonya Milli Takımı'nda forma giydi.Santa Clara'dan resmi açıklamaSanta Clara kulübü transferin tıkanmasıyla ilgili açıklama yayınladı. Portekiz ekibinin açıklamasında, mali şartlarda anlaşmaya varılamadığı için transferin gerçekleşmediği yer aldı.Fenerbahçe'nin 5 milyon euro teklif ettiği Morita'nın serbest kalma bedeli 10 milyon euro. Santa Clara yapılan teklifin bu miktardan uzak olması nedeniyle oyuncuyu göndermeye sıcak bakmıyor.

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