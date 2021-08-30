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https://tr.sputniknews.com/20210830/findik-fiyati-tarihi-rekorunu-kiracak-o-rakamin-altina-satmayin-1048458033.html
'Fındık fiyatı tarihi rekorunu kıracak, o rakamın altına satmayın'
'Fındık fiyatı tarihi rekorunu kıracak, o rakamın altına satmayın'
Zonguldak Alaplı Fındık Tüccarları fındık fiyatlarının tarihi rekor kıracağını fındık üreticilerinin satmak için acele etmemeleri gerektiğini söyledi. 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T21:35+0300
2021-08-30T21:35+0300
türkiye
karadeniz
fiyat
rekor
fındık
hasat
fiyat artışı
fiyat artırımı
kuruyemiş
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Karadeniz'in önemli geçim kaynağı olan fındık hasadı geçtiğimiz haftalarda başladı. Büyük zahmetlerle toplanan fındıkların büyük bölümü biterken, yüksek kısımlarda hasat devam ediyor.Fındık hasadı sonrası harmana serilerek kurutan üreticiler, ürünü rekor fiyata satmak için rakamların yükselmesini bekliyor.Alaplı'da önde gelen fındık tüccarlarından Koçak firması, fındık üreticilerine uyarılarda bulundu. Fındığı satmak için acele edilmemesi gerektiğini, fiyatların yükselmesini beklediklerini söyleyen Koçak firması sorumlusu, 1 Eylül'de TMO'nun fındık alımına başlamasıyla taban fiyatın belirleneceğini duyurdu.Firma sorumlusu, şu ifadeleri kullandı: “Biz her zaman diyoruz. Vatandaş acele etmesin fındığı piyasaya sürmesin. Fiyatların yükselmesi için biraz daha beklememiz lazım. İhtiyaçlarını karşılamak için acil satması gerekenleri bir tarafa koyarsak, vatandaş 1 ay beklesin. Fındık fiyatı 28 TL seviyelerine çıkacaktır. Çünkü piyasa o algıyı veriyor. Zaten 1 Eylül'de TMO'nun alıma başlamasıyla taban fiyat yerini bulacaktır. Ayrıca bu sene Alaplı'da 19 bin ton rekolte gelirinden, 7 bin tonu üreticilerimiz fındıklarını harmandan tüccar arkadaşlarımıza vermişlerdir ve hala vermeye devam ediyorlar. Bu böyle devam ederse üreticilerin elinde fındık azalacağından dolayı, önümüzdeki aylarda fındık fiyatında ciddi bir oynama olacaktır. Şu anda Ordu, Giresun'da bulunan tüccar arkadaşlarla görüşüyorum onlarda bu şekilde."
https://tr.sputniknews.com/20210807/karadenizde-cay-ve-findik-gocuyle-vakalar-yuzde-400-artti-1045185182.html
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karadeniz, fiyat, rekor, fındık, hasat, fiyat artışı, fiyat artırımı, kuruyemiş

'Fındık fiyatı tarihi rekorunu kıracak, o rakamın altına satmayın'

21:35 30.08.2021
© İHAFındık
Fındık - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© İHA
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Zonguldak Alaplı Fındık Tüccarları fındık fiyatlarının tarihi rekor kıracağını fındık üreticilerinin satmak için acele etmemeleri gerektiğini söyledi.
Karadeniz'in önemli geçim kaynağı olan fındık hasadı geçtiğimiz haftalarda başladı. Büyük zahmetlerle toplanan fındıkların büyük bölümü biterken, yüksek kısımlarda hasat devam ediyor.
Fındık hasadı sonrası harmana serilerek kurutan üreticiler, ürünü rekor fiyata satmak için rakamların yükselmesini bekliyor.
Alaplı'da önde gelen fındık tüccarlarından Koçak firması, fındık üreticilerine uyarılarda bulundu. Fındığı satmak için acele edilmemesi gerektiğini, fiyatların yükselmesini beklediklerini söyleyen Koçak firması sorumlusu, 1 Eylül'de TMO'nun fındık alımına başlamasıyla taban fiyatın belirleneceğini duyurdu.
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Firma sorumlusu, şu ifadeleri kullandı:
“Biz her zaman diyoruz. Vatandaş acele etmesin fındığı piyasaya sürmesin. Fiyatların yükselmesi için biraz daha beklememiz lazım. İhtiyaçlarını karşılamak için acil satması gerekenleri bir tarafa koyarsak, vatandaş 1 ay beklesin.
Fındık fiyatı 28 TL seviyelerine çıkacaktır. Çünkü piyasa o algıyı veriyor. Zaten 1 Eylül'de TMO'nun alıma başlamasıyla taban fiyat yerini bulacaktır.
Ayrıca bu sene Alaplı'da 19 bin ton rekolte gelirinden, 7 bin tonu üreticilerimiz fındıklarını harmandan tüccar arkadaşlarımıza vermişlerdir ve hala vermeye devam ediyorlar. Bu böyle devam ederse üreticilerin elinde fındık azalacağından dolayı, önümüzdeki aylarda fındık fiyatında ciddi bir oynama olacaktır. Şu anda Ordu, Giresun'da bulunan tüccar arkadaşlarla görüşüyorum onlarda bu şekilde."
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