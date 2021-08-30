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FSB, Japonya'nın SSCB'ye karşı bakteriyolojik silah kullanma planını gösteren belgeleri yayınlayacak
FSB, Japonya'nın SSCB'ye karşı bakteriyolojik silah kullanma planını gösteren belgeleri yayınlayacak
Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) önümüzdeki eylülde bir dizi Japon savaş suçlusu hakkında 1949 yılında düzenlenen mahkeme duruşmasına ait olan ve... 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T16:07+0300
2021-08-30T16:07+0300
dünya
sovyetler birliği
kimyasal silah
japon
esir
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FSB Halkla İlişkiler Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre istihbarat kurumu, Eylül ayında bir dizi Japon savaş suçlusu hakkında 1949’da düzenlenen mahkeme duruşmasına ait olan ve Japonya’nın SSCB’ye karşı bakteriyolojik silah kullanma planlarını ortaya koyan belgelerin gizliliğini kaldıracak.Açıklamada, “Rusya FSB Merkez Arşivi, 6 Eylül tarihinde ‘Habarovsk Duruşması: Tarihi Önem ve Çağdaş Meydan Okumalar’ adlı uluslararası forumda ‘Tarih Aşımı Olmaksızın’ projesi çerçevesinde 1949'da Japon savaş suçluları hakkında düzenlenen duruşmanın gizliliği kaldırılmış arşiv materyallerini yayınlayacak” ifadeleri kullanıldı.Duruşmanın 25-30 Aralık 1949’da Habarovsk kentinde açık bir şekilde yapıldığını hatırlatan FSB, ancak mahkeme belgelerinin bir kısmının şimdiye kadar araştırmacıların erişimine kapalı kaldığı vurgulandı.Mahkemenin Kwantun Ordusu'nda görev almış olan, 5’i general 12 eski Japon askeri yargıladığına dikkat çekilen açıklamada, duruşmanın ‘Sovyetler Birliği'nin 3 Mayıs 1946-12 Kasım 1948 Tokyo Mahkemesi tarafından dikkate alınmayan bakteriyolojik tehdit ve insanlığa karşı işlenen suçların kınanması ile ilgili ilkeli tutumunun bir ifadesi olduğu’ kaydedildi.“Ele geçirilen belgeler, Japon ordusunda görev alan asker, subay ve sivillerinin sorgulama protokolleri ve kişisel ifadeleri Mançurya'da, Sovyetler Birliği sınırlarının hemen yakınında bakteriyolojik silah üretimi yapan geniş bir üssün olduğunu ve bu silahların SSCB ve diğer ülkelere karşı kullanılmayı planlandığını, ayrıca canlı insanlar üzerinde testler dahil olmak üzere kullanıldığına ilişkin gerçekleri ortaya koyuyor” denilen açıklama, şöyle devam etti:
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sovyetler birliği, kimyasal silah, japon, esir

FSB, Japonya'nın SSCB'ye karşı bakteriyolojik silah kullanma planını gösteren belgeleri yayınlayacak

16:07 30.08.2021
© Sputnik / Vladislav SergienkoRusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© Sputnik / Vladislav Sergienko
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Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) önümüzdeki eylülde bir dizi Japon savaş suçlusu hakkında 1949 yılında düzenlenen mahkeme duruşmasına ait olan ve Japonların bakteriyolojik silah kullanma planlarını ortaya koyan belgelerin gizliliğini kaldıracağı bildirildi.
FSB Halkla İlişkiler Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre istihbarat kurumu, Eylül ayında bir dizi Japon savaş suçlusu hakkında 1949’da düzenlenen mahkeme duruşmasına ait olan ve Japonya’nın SSCB’ye karşı bakteriyolojik silah kullanma planlarını ortaya koyan belgelerin gizliliğini kaldıracak.
Açıklamada, “Rusya FSB Merkez Arşivi, 6 Eylül tarihinde ‘Habarovsk Duruşması: Tarihi Önem ve Çağdaş Meydan Okumalar’ adlı uluslararası forumda ‘Tarih Aşımı Olmaksızın’ projesi çerçevesinde 1949'da Japon savaş suçluları hakkında düzenlenen duruşmanın gizliliği kaldırılmış arşiv materyallerini yayınlayacak” ifadeleri kullanıldı.
Duruşmanın 25-30 Aralık 1949’da Habarovsk kentinde açık bir şekilde yapıldığını hatırlatan FSB, ancak mahkeme belgelerinin bir kısmının şimdiye kadar araştırmacıların erişimine kapalı kaldığı vurgulandı.
Mahkemenin Kwantun Ordusu'nda görev almış olan, 5’i general 12 eski Japon askeri yargıladığına dikkat çekilen açıklamada, duruşmanın ‘Sovyetler Birliği'nin 3 Mayıs 1946-12 Kasım 1948 Tokyo Mahkemesi tarafından dikkate alınmayan bakteriyolojik tehdit ve insanlığa karşı işlenen suçların kınanması ile ilgili ilkeli tutumunun bir ifadesi olduğu’ kaydedildi.
“Ele geçirilen belgeler, Japon ordusunda görev alan asker, subay ve sivillerinin sorgulama protokolleri ve kişisel ifadeleri Mançurya'da, Sovyetler Birliği sınırlarının hemen yakınında bakteriyolojik silah üretimi yapan geniş bir üssün olduğunu ve bu silahların SSCB ve diğer ülkelere karşı kullanılmayı planlandığını, ayrıca canlı insanlar üzerinde testler dahil olmak üzere kullanıldığına ilişkin gerçekleri ortaya koyuyor” denilen açıklama, şöyle devam etti:
“Harbin yakınlarında bulunan, Rus savaş esirlerinin tutulduğu Hogoin Kampı ve bu kamptan mahkumların bakteriyolojik ve kimyasal savaş hazırlığı yapan Mançurya topraklarındaki 731. ve 100. Japon özel kuvvetlerine test denekleri olarak gönderildiğini ortaya koyan belgeler de ilk kez kamuoyuna sunulacak.”
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