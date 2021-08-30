https://tr.sputniknews.com/20210830/futbolda-transfere-on-yilda-485-milyar-dolar-harcandi-turkiye-9-sirada-1048452611.html

Futbolda transfere on yılda 48.5 milyar dolar harcandı: Türkiye 9. sırada

Futbolda transfere on yılda 48.5 milyar dolar harcandı: Türkiye 9. sırada

FIFA'nın raporuna göre dünyadaki futbol kulüpleri, 2011 başından 2020 sonuna kadar 48.5 milyar dolarlık transfer harcaması yaptı. 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T17:58+0300

2021-08-30T17:58+0300

2021-08-30T18:06+0300

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FIFA'nın internet sitesinde yayımlanan ‘On Yıllık Uluslararası Transfer Raporu’, söz konusu dönemde transfer faaliyetinin istikrarlı şekilde arttığını gösterdi. 2011'de 11 bin 890 transfer gerçekleşti. Bu sayı, yeni tip koronavirüs salgını öncesi 2019'da 18 bin 79'a kadar yükseldi.66 bin 789 oyuncunun takım değiştirdiği, bonservis alma veya kiralama yöntemiyle 133 bin 225 transferin gerçekleştiği bu süre zarfında, en fazla Brezilyalı futbolcular (15 bin 128 kez) yer değiştirdi. Brezilyalı oyuncuları, Arjantinliler (7444), Büyük Britanyalılar (5523), Fransızlar (5027) ve Kolombiyalılar (4287) takip etti.Toplam harcamanın yüzde 47'sini 30 kulüp gerçekleştirdiTransfer faaliyetinde bulunan kulüp sayısı, 2011'de 3167'yken 2019'da 4139'a yükseldi. En fazla transfer ücreti ödeyen 30 kulüp de Avrupa'dan çıktı. Bu 30 kulübün (İngiltere'den 12, İspanya ve İtalya'dan 5'şer, Almanya'dan 3, Fransa ve Portekiz'den 2'şer, Rusya'dan 1) harcadığı para (22.8 milyar dolar), toplam harcamanın yüzde 47'sini oluşturdu.İngiltere, 12.4 milyar dolarla 10 yılda transfer için en fazla para harcayan ülke oldu. İngiliz kulüplerini, İspanyol (6.7 milyar) ve İtalyan (5.6 milyar) takımları izledi. Türk kulüpleri ise 1.1 milyar dolarla listenin 9. sırasında yer aldı.2011 başından 2020 sonuna transfere en fazla para ayıran 10 ülke şöyle sıralandı:Menajerler 3.5 milyar dolar komisyon aldıRapora göre menajerlere ödenen komisyonlar katlanarak arttı. 2011'de 131.1 milyon dolar olan menajerlik ücretleri, 2019'da 640.5 milyon dolara çıktı.Menajerlere, 2011 başından 2020 sonuna kadar ödenen toplam komisyon tutarı, 3.5 milyar doları buldu.

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spor, futbol, transfer, menajer