https://tr.sputniknews.com/20210830/galatasaraydan-rizespora-kimin-kivirdigi-belgelerle-ortaya-cikti-1048454363.html

Galatasaray'dan Rizespor Başkanı Kıran'a: Kimin kıvırdığı belgelerle ortaya çıktı

Galatasaray'dan Rizespor Başkanı Kıran'a: Kimin kıvırdığı belgelerle ortaya çıktı

Sarı-Kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Epözdemir, "Kimin kıvırdığı belgelerle ortaya çıktı. Tahir Kıran, PFDK'ya sevk edilecek mi hep birlikte göreceğiz... 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T19:02+0300

2021-08-30T19:02+0300

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yaşam

spor

rezan epözdemir

galatasaray

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Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, sarı-kırmızılı kulübe yönelik açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'a GSTV'de yanıt verdi.'Tahkim Kurulu kararıyla ilgili AİHM'e başvuruyoruz'Rezan Epözdemir, şunları kaydetti: Ne olmuştu?Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulunmuş, Galatasaray ile aralarında anlaşmazlık olan Oğulcan Çağlayan transferi sürecinde sarı-kırmızılıların kendilerine adeta bir Sevr Antlaşması sunduklarını söylemişti:"Galatasaray Kulübü'nün şu ana kadar Tahkim Kurulu için yaptığı hiçbir şikayet yok. Paramızı ödememek için yalandan demeçler veriliyor. Bu, Galatasaray'ı yönetenlere yakışmıyor. Galatasaray'ın hukuktan sorumlu yöneticisi Rezan Epözdemir tamamen şov yapıyor."

https://tr.sputniknews.com/20210803/tff-tahkim-kurulu-galatasaray-ve-ogulcan-caglayanin-itirazini-reddetti-1045150752.html

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spor, rezan epözdemir, galatasaray