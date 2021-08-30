https://tr.sputniknews.com/20210830/gaziantepte-asi-karti-ile-gelene-bedava-kebap-kampanyasi-1048442852.html

Gaziantep'te 'Aşı kartı ile gelene bedava kebap' kampanyası

Gaziantep'te 'Aşı kartı ile gelene bedava kebap' kampanyası

Gaziantep'te, bir lokantanın işletmecileri aşı kampanyası kapsamında aşılarını olup kartları ile gelenlere ücretsiz kebap ikram ediyor. Kampanyanın... 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T12:50+0300

2021-08-30T12:50+0300

2021-08-30T12:50+0300

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koronavirüs aşısı

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Aşılama oranının düşük olduğu kentlerden Gaziantep'te vaka sayıları artmaya başladı. Vaka artışının önlenip aşılamanın artırılması için kentteki bazı işletmeler de kısıtlama tedbirleri uygulanmaması ve kapanma süreci yaşanmaması için halkı aşıya yöneltmek adına kampanya başlattı.Kampanya kapsamında, bir lokantanın işletmecisi, aşılarını yaptırdığını gösterenlere, ücretsiz yemek yeme imkanı tanıyor. 'Eski kapanma günlerine ve evlere kilitlenmek istemiyoruz'Gıda sektörü olarak vaka sayılarının artmasından ve tekrar kapanmaların yaşanmasından endişe ettiklerini belirten lokanta sahibi Erkan Ayık, şöyle konuştu:Kampanyayı duyup aşı kartını göstererek ücretsiz yemek yiyen Erhan Aslanoğlu, uygulamanın yararlı olduğunu belirterek, "Kampanyayı görüp buraya geldik. Aşı kartlarımızı gösterdik ve yemeğimizi yedik. Kısıtlamaların geri gelmemesi için herkesin tedbirlere uymalarını ve aşılarını mutlaka yaptırmaları gerekiyor. Bu konuda herkesten duyarlılık istiyoruz" dedi.Aşısını olup kampanya kapsamında yemek yemeye gelen diğer vatandaşlar ise uygulamayı insanların aşıya teşvik edilmesi için güzel bulduklarını kaydetti.

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gaziantep, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs aşısı