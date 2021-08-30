Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
N95 maske - Sputnik Türkiye
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20210830/gaziantepte-asi-karti-ile-gelene-bedava-kebap-kampanyasi-1048442852.html
Gaziantep'te 'Aşı kartı ile gelene bedava kebap' kampanyası
Gaziantep'te 'Aşı kartı ile gelene bedava kebap' kampanyası
Gaziantep'te, bir lokantanın işletmecileri aşı kampanyası kapsamında aşılarını olup kartları ile gelenlere ücretsiz kebap ikram ediyor. Kampanyanın... 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T12:50+0300
2021-08-30T12:50+0300
koronavirüs
gaziantep
koronavirüs
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
koronavirüs aşısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1048442805_0:167:2000:1292_1920x0_80_0_0_6a2a3b028de2c899c6ed2b81369a408b.jpg
Aşılama oranının düşük olduğu kentlerden Gaziantep'te vaka sayıları artmaya başladı. Vaka artışının önlenip aşılamanın artırılması için kentteki bazı işletmeler de kısıtlama tedbirleri uygulanmaması ve kapanma süreci yaşanmaması için halkı aşıya yöneltmek adına kampanya başlattı.Kampanya kapsamında, bir lokantanın işletmecisi, aşılarını yaptırdığını gösterenlere, ücretsiz yemek yeme imkanı tanıyor. 'Eski kapanma günlerine ve evlere kilitlenmek istemiyoruz'Gıda sektörü olarak vaka sayılarının artmasından ve tekrar kapanmaların yaşanmasından endişe ettiklerini belirten lokanta sahibi Erkan Ayık, şöyle konuştu:Kampanyayı duyup aşı kartını göstererek ücretsiz yemek yiyen Erhan Aslanoğlu, uygulamanın yararlı olduğunu belirterek, "Kampanyayı görüp buraya geldik. Aşı kartlarımızı gösterdik ve yemeğimizi yedik. Kısıtlamaların geri gelmemesi için herkesin tedbirlere uymalarını ve aşılarını mutlaka yaptırmaları gerekiyor. Bu konuda herkesten duyarlılık istiyoruz" dedi.Aşısını olup kampanya kapsamında yemek yemeye gelen diğer vatandaşlar ise uygulamayı insanların aşıya teşvik edilmesi için güzel bulduklarını kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20210828/bakan-koca-10-sehrin-ismini-siraladi-ve-uyardi-oncesine-gore-daha-az-guvendesiniz-1048404577.html
gaziantep
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1048442805_28:0:1973:1459_1920x0_80_0_0_f64707baa4a6a33208dd807f44549f09.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gaziantep, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs aşısı

Gaziantep'te 'Aşı kartı ile gelene bedava kebap' kampanyası

12:50 30.08.2021
© DHAGaziantep, aşı kampanyası, kebap,
Gaziantep, aşı kampanyası, kebap, - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© DHA
Abone ol
Gaziantep'te, bir lokantanın işletmecileri aşı kampanyası kapsamında aşılarını olup kartları ile gelenlere ücretsiz kebap ikram ediyor. Kampanyanın duyurulmasının ardından çok sayıda kişi, geldiği lokantada aşı kartlarını göstererek ücretsiz yemek yedi.
Aşılama oranının düşük olduğu kentlerden Gaziantep'te vaka sayıları artmaya başladı.
Vaka artışının önlenip aşılamanın artırılması için kentteki bazı işletmeler de kısıtlama tedbirleri uygulanmaması ve kapanma süreci yaşanmaması için halkı aşıya yöneltmek adına kampanya başlattı.
Kampanya kapsamında, bir lokantanın işletmecisi, aşılarını yaptırdığını gösterenlere, ücretsiz yemek yeme imkanı tanıyor.

'Eski kapanma günlerine ve evlere kilitlenmek istemiyoruz'

Gıda sektörü olarak vaka sayılarının artmasından ve tekrar kapanmaların yaşanmasından endişe ettiklerini belirten lokanta sahibi Erkan Ayık, şöyle konuştu:
''Pandemi sürecindeki kapanmalar nedeniyle zarar gördük. Vakaların arttığını görünce üzülüyoruz ve eski kısıtlamalı günlere dönmek istemiyoruz. Biz de insanları aşı olmaya nasıl teşvik edebiliriz diye düşündük. Bunun sonucunda aklımıza böyle bir yöntem geldi. Aşılarını olan misafirlerimize yemek ikramında bulunuyoruz. Yapmış olduğumuz kampanyamıza talep oldukça fazla ve misafirlerimiz uygulamadan memnun. Aşı olmayanların duyarlı olup bir an önce aşılarını yaptırmalarını rica ediyoruz. Eski kapanma günlerine ve evlere kilitlenmek istemiyoruz."
Kampanyayı duyup aşı kartını göstererek ücretsiz yemek yiyen Erhan Aslanoğlu, uygulamanın yararlı olduğunu belirterek, "Kampanyayı görüp buraya geldik. Aşı kartlarımızı gösterdik ve yemeğimizi yedik. Kısıtlamaların geri gelmemesi için herkesin tedbirlere uymalarını ve aşılarını mutlaka yaptırmaları gerekiyor. Bu konuda herkesten duyarlılık istiyoruz" dedi.
Aşısını olup kampanya kapsamında yemek yemeye gelen diğer vatandaşlar ise uygulamayı insanların aşıya teşvik edilmesi için güzel bulduklarını kaydetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2021
TÜRKİYE
Bakan Koca, 10 şehrin ismini sıraladı ve uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz
28 Ağustos, 11:17
100001
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:19MHP Genel Başkan Başdanışmanı Sözlü: Ne çukur bir adamsın sen sözde Tarkan
14:19Rusya: Afganistan'da yönetimde kim olursa olsun iyi ilişkiler kurulmalı
14:12Çin'de 6 ve 7 yaşındaki öğrencilere yazılı sınav yapılması yasaklandı
14:11ABD'de sıcak hava ile rüzgar birleşince alev hortumu oluştu
14:00Ordu’da gökdelenin yıkıldığı kumsal halka açıldı
13:58Bakan Akar'dan Kabil Havalimanı açıklaması: Gelişmeleri yakinen takip ediyor, değerlendiriyoruz
13:44Almanya'da başbakan adayları televizyonda karşı karşıya geldi
13:38Yeni Zelanda'da Pfizer bağlantılı ilk ölüm: Nadir görülen bir yan etki yaşandı
13:27Kılıçdaroğlu: Cumhuriyetimizi ne pahasına olursa olsun demokrasi ile taçlandıracağız
13:26Türkiye, AB'nin Dijital Kovid-19 Aşı Sertifikası Sistemi'ne dahil edildi
13:24UAEK raporu: Kuzey Kore'nin plütonyum üreten Yongbyon reaktörü yeniden faal gözüküyor
13:22'Gizemli' monolit, Göbeklitepe'den sonra Diyarbakır'da da ortaya çıktı
13:13Karantinada olması gereken kişi kardeşinin HES kodu ile yolculuk yaparken yakalandı
13:07TFF'den İngiltere'deki Türk Milli Takımı oyuncuları için açıklama
12:53Japonya'da bir milyon Moderna aşısı daha askıya alındı
12:50Gaziantep'te 'Aşı kartı ile gelene bedava kebap' kampanyası
12:372020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda tarihi başarı: İlk altın madalya geldi
12:35Yüz yüze eğitim kararı sonrası Kocaeli'de kira fiyatlarında artış
12:30Irak'a gidişlerde iki doz aşısını yaptıranlardan PCR testi istenmeyecek
12:19İletişim Başkanı Altun'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı