https://tr.sputniknews.com/20210830/gazpromun-yilin-ilk-yarisindaki-net-kari-22-kat-artti-1048459221.html

Gazprom’un yılın ilk yarısındaki net karı 22 kat arttı

Gazprom’un yılın ilk yarısındaki net karı 22 kat arttı

Rus doğalgaz devi Gazprom’un IFRS'ye (International Financial Reporting Standards) göre yılın ilk yarısındaki net karının, geçen yılın aynı dönemine göre 21.9... 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T22:29+0300

2021-08-30T22:29+0300

2021-08-30T23:02+0300

ekonomi

rusya

gazprom

mali

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Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Famil Sadıgov'un açıklamasına göre, bu yılın ilk yarısının mali sonuçları şirket için rekor göstergeye ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre nerdeyse 22 kat arttı ve 995 milyar 521 milyon ruble oldu.Sadıgov, “Bu sonuca yalnızca ihracat gelirlerinin artmasıyla değil, aynı zamanda işletme giderlerinin üzerindeki sıkı kontrolün korunmasıyla ulaşılması sağlandı” açıklamasında bulundu.Yılın ilk yarısına ilişkin konsolide ara dönem mali raporuna göre satışlardan elde edilen kar, 2020’nin ilk altı aylık dönem sonuçlarına göre 1.5 kat artarak 4 trilyon 352 milyar ruble (yaklaşık 59.2 milyar USD) oldu. Bununla birlikte gaz satışlarından elde edilen net kar 2.221 trilyon rubleye (30.2 milyar dolar) ulaştı.Şirketin konuya ilişkin açıklamasında, “Satış gelirindeki artış esas olarak Avrupa’ya ve diğer ülkelere yapılan gaz satışlarından elde edilen gelirdeki artıştan kaynaklandı” ifadelerine yer verildi.Gazprom’un hissedarlarına atfedilebilir kar ise geçen yılın aynı dönemine göre 29.4 kat artarak 968.498 milyar ruble (yaklaşık 13.2 milyar USD) olarak gerçekleşti.

https://tr.sputniknews.com/20210520/gazprom-uefa-ile-ortaklik-anlasmasini-uzatti-1044546601.html

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rusya, gazprom, mali, doğalgaz, kar, artış, üretim