https://tr.sputniknews.com/20210830/gorme-engelli-iranli-gencler-gecimlerini-muzikten-sagliyor-1048460830.html

Görme engelli İranlı gençler geçimlerini müzikten sağlıyor

Görme engelli İranlı gençler geçimlerini müzikten sağlıyor

İran’dan Türkiye’ye gelerek Eskişehir’de yaşamaya başlayan doğuştan görme engelli Mahdi Saadet ve arkadaşı Argavan Homasi, kentin işlek cadde ve sokaklarında... 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T23:29+0300

2021-08-30T23:29+0300

2021-08-30T23:29+0300

yaşam

iran

türkiye

eskişehir

belediye

iranlı

görme engelli

müzisyen

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Doğuştan görme engelli 26 yaşındaki Mahdi Saadet ve 29 yaşındaki arkadaşı Argavan Homasi, her gün öğle saatlerinde kentin işlek noktası olan Adalar bölgesine geliyor. Gençler akşam geç saatlere kadar şarkı söylüyor. İki arkadaş gün içerisinde kazandıkları parayı ise günlük ihtiyaçlarını karşılamak için harcıyor.Mahdi Saadet, yaptığı açıklamada Türkiye’yi çok sevdiğini ve İran’da müzik yapamadığını söyledi. Doğuştan engelli olduğu için iş bulamadığını, bu yüzden müzik yaparak geçimini sağladığını anlatan Saadet, şöyle konuştu:“2 buçuk yıl önce İran’dan Türkiye’ye geldim. Arkadaşım Argavan ise İran’dan yanıma geleli 1 ay oldu. Belediyen de izin alarak çalışıyoruz. Alın teriyle kazanmak güzel oluyor. Burada bulunan vatandaşlar yardımcı oluyor. Türkiye’de herkes çok iyi. Benim eşim de görme engelli. Yollarda veya iletişim konusunda sıkıntılarımız ara sıra yaşasak da üzerinden gelmeye çalışıyorum. Görme engelini kendimde bir engel olarak görmüyorum. Gördüğüm zaman engelli olurum. Doğuştan engelli birisiyim. Türkiye’ye geldiğimde dil sıkıntısı yaşadım, daha sonra Türkçe öğrendim. İnsanlara söylemek isteğim tek şey bu hayatta insana hiçbir şey engel değildir. Yeter ki insanlar başarmak isteyip emek versinler.”

iran

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iran, türkiye, eskişehir, belediye, iranlı, görme engelli, müzisyen