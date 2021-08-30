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https://tr.sputniknews.com/20210830/ida-kasirgasi-abdnin-guney-kiyilarina-ulasti-bin-500den-fazla-kisi-tahliye-edildi-1048435424.html
Ida Kasırgası ABD'nin güney kıyılarına ulaştı: Bin 500'den fazla kişi tahliye edildi
Ida Kasırgası ABD'nin güney kıyılarına ulaştı: Bin 500'den fazla kişi tahliye edildi
ABD'nin güney eyaleti Louisiana'yı etkisi altına alan Ida Kasırgası, eyalette 300 bin aboneyi etkileyen elektrik kesintisine yol açarken, eyaletin kıyı... 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T04:32+0300
2021-08-30T04:35+0300
dünya
abd
kasırga
ida kasırgası
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Saatteki hızı 241 kilometreye (150 mil) ulaşan Ida Kasırgası, yerel saatle 12.30 civarında Louisiana'nın Grand Adası'na ulaştı.Kısa süre sonra başta New Orleans olmak üzere eyaletin güney şehirlerine ulaşan kasırga, elektrik kesintilerine neden oldu.ABD'de elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.us sitesi, 100 binden fazlasının son bir saat içinde olmak üzere Louisiana'da 300 binden fazla abonenin elektriklerinin kesik olduğunu kaydetti.Diğer taraftan Louisiana Valisi John Bel Edwards, katıldığı bir televizyon programında, kıyı bölgelerinden 1542 kişinin, iç kesimlere ve sığınaklara tahliye edildiğini, ancak bu sayının artabileceğini aktardı.Ida Kasırgası, ABD Ulusal Hava ve Meteoroloji Hizmetleri tarafından, 4 kategorisinde 'son derece tehlikeli büyük kasırga' olarak nitelendirildi.Louisiana ve Mississippi eyaleti için sel ve taşkın uyarısında bulunan kurum, kasırganın, Louisiana'nın güneydoğu kıyılarınca ilerleyeceğini ve bölgede yıkıcı rüzgarlarla şiddetli yağışa neden olabileceğini duyurdu.
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abd, kasırga, ida kasırgası

Ida Kasırgası ABD'nin güney kıyılarına ulaştı: Bin 500'den fazla kişi tahliye edildi

04:32 30.08.2021 (güncellendi: 04:35 30.08.2021)
© AFP 2021 / MARK FELIXİda kasırgası, fırtına, kasırga
İda kasırgası, fırtına, kasırga - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© AFP 2021 / MARK FELIX
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ABD'nin güney eyaleti Louisiana'yı etkisi altına alan Ida Kasırgası, eyalette 300 bin aboneyi etkileyen elektrik kesintisine yol açarken, eyaletin kıyı bölgelerinden bin 500'den fazla kişi iç kesimlere ve sığınaklara tahliye edildi.
Saatteki hızı 241 kilometreye (150 mil) ulaşan Ida Kasırgası, yerel saatle 12.30 civarında Louisiana'nın Grand Adası'na ulaştı.
Kısa süre sonra başta New Orleans olmak üzere eyaletin güney şehirlerine ulaşan kasırga, elektrik kesintilerine neden oldu.
ABD'de elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.us sitesi, 100 binden fazlasının son bir saat içinde olmak üzere Louisiana'da 300 binden fazla abonenin elektriklerinin kesik olduğunu kaydetti.
Diğer taraftan Louisiana Valisi John Bel Edwards, katıldığı bir televizyon programında, kıyı bölgelerinden 1542 kişinin, iç kesimlere ve sığınaklara tahliye edildiğini, ancak bu sayının artabileceğini aktardı.
Ida Kasırgası, ABD Ulusal Hava ve Meteoroloji Hizmetleri tarafından, 4 kategorisinde 'son derece tehlikeli büyük kasırga' olarak nitelendirildi.
Louisiana ve Mississippi eyaleti için sel ve taşkın uyarısında bulunan kurum, kasırganın, Louisiana'nın güneydoğu kıyılarınca ilerleyeceğini ve bölgede yıkıcı rüzgarlarla şiddetli yağışa neden olabileceğini duyurdu.
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