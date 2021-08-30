İletişim Başkanı Altun'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir video ile 30 Ağustos Zaferi Bayramı’nın 99. yıl dönümünü kutladı.Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
İletişim Başkanı Altun, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıldönümü için paylaştığı mesajda, "99 yıl önce, Türkiye’nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya gösteren tüm kahramanlarımıza rahmet ve minnetle..." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir video ile 30 Ağustos Zaferi Bayramı’nın 99. yıl dönümünü kutladı.
Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
99 yıl önce, Türkiye’nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya gösteren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımıza rahmet ve minnetle… 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun!
99 yıl önce, Türkiye’nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya gösteren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımıza rahmet ve minnetle…