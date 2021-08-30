https://tr.sputniknews.com/20210830/iletisim-baskani-altundan-30-agustos-zafer-bayrami-paylasimi-1048442118.html

İletişim Başkanı Altun'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı

İletişim Başkanı Altun'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı

İletişim Başkanı Altun, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıldönümü için paylaştığı mesajda, "99 yıl önce, Türkiye’nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya gösteren tüm... 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T12:19+0300

2021-08-30T12:19+0300

2021-08-30T12:19+0300

türkiye

fahrettin altun

30 ağustos zafer bayramı

cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

ağustos

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir video ile 30 Ağustos Zaferi Bayramı’nın 99. yıl dönümünü kutladı.Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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fahrettin altun, 30 ağustos zafer bayramı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, ağustos