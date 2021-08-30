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https://tr.sputniknews.com/20210830/ipa-arastirmasi-kadinlar-gece-taksi-tercih-etmiyor-1048437901.html
IPA araştırması: Kadınlar gece taksi tercih etmiyor
IPA araştırması: Kadınlar gece taksi tercih etmiyor
İBB İstanbul Planlama Ajansı’nın (IPA) araştırmasına göre, kadınların yüzde 51.9’u gece saatlerindeki ulaşımlarında güvenli bulmadıkları için taksileri tercih... 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T09:32+0300
2021-08-30T09:32+0300
türkiye
istanbul
kadın
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
taksi
araştırma
istanbulkart
istanbul planlama ajansı (ipa)
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Planlama Ajansı, ‘İstanbul’da Taksi Kullanım Alışkanlıkları, Şikayet ve Talepler Araştırması’nın sonuçlarını yayımladı.Buna göre, İstanbullular taksiyi en çok kısa mesafe ve hastaneye yetişmek gibi acil durumlar için kullanıyor. Özellikle yağmurlu havalarda ve yoğun saatlerde taksi bulmakta sorun yaşanıyor. Kadınlar ise takside özellikle akşam saatlerinde kendilerini güvende hissetmiyor.Raporda yer alan bazı ifadeler şu şekilde:'Yüzde 56.5’i kısa mesafe yolculuklarda sorun yaşıyor''Güvenli bulanların oranı 40.3'
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istanbul, kadın, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), taksi, araştırma, istanbulkart, istanbul planlama ajansı (ipa)

IPA araştırması: Kadınlar gece taksi tercih etmiyor

09:32 30.08.2021
© AATaksi
Taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© AA
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İBB İstanbul Planlama Ajansı’nın (IPA) araştırmasına göre, kadınların yüzde 51.9’u gece saatlerindeki ulaşımlarında güvenli bulmadıkları için taksileri tercih etmiyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Planlama Ajansı, ‘İstanbul’da Taksi Kullanım Alışkanlıkları, Şikayet ve Talepler Araştırması’nın sonuçlarını yayımladı.
Buna göre, İstanbullular taksiyi en çok kısa mesafe ve hastaneye yetişmek gibi acil durumlar için kullanıyor. Özellikle yağmurlu havalarda ve yoğun saatlerde taksi bulmakta sorun yaşanıyor. Kadınlar ise takside özellikle akşam saatlerinde kendilerini güvende hissetmiyor.
Raporda yer alan bazı ifadeler şu şekilde:
Son 30 yıldır İstanbul’un nüfusunun hızla artmasına rağmen, taksi sayısı değişmiyor. 16 milyonluk İstanbul’da taksi sayısı 1990’lardan bu yana 17.395. Her taksi başına bine yakın yolcu düşüyor.
Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 73.4’ü trafiğin yoğun olduğu saatlerde veya yağmurlu günlerde taksi bulmakta zorlandığını ifade etti.

'Yüzde 56.5’i kısa mesafe yolculuklarda sorun yaşıyor'

Katılımcıların yüzde 56.5’i kısa mesafe yolculuklarda sorun yaşadığını belirtmiştir. İstanbullular tarafından en çok kısa mesafe yolculukların tercih edildiği düşünüldüğünde (Katılımcıların yüzde 50.9’u kısa mesafe yolculukları tercih ettiğini belirtti) bu alanda yaşanan sorunlar daha dikkat çekici bir hâl almaktadır.

'Güvenli bulanların oranı 40.3'

Katılımcılar gece saatlerindeki taksi yolculuğunu yüzde 40.3 oranında güvenli buluyor. Yolculuk güvenliği ile ilgili en önemli veri ise erkek ve kadın katılımcılar arasındaki fark. Kadınların yüzde 51.9’u gece saatlerinde taksi yolculuğunu güvenli bulmazken, erkeklerde bu oran yüzde 27.3.
Anket kapsamında katılımcılara taksi kullanma gerekçeleri sorulmuş; en sık taksi kullanım gerekçesinin yüzde 38.2 oranla hastaneye gitmek gibi acil ihtiyaç durumları olduğu görülmüştür. Taksi kullanımı tercihinde acil durumların öncelikli olması, taksilerin İstanbul’un her yerinde kolay ulaşılabilir olması ihtiyacını ortaya koyuyor.
Rapor, taksi çağırırken İstanbulluların farklı yöntemler kullandığını ortaya koymaktadır. Katılımcılar yüzde 38.7 oranla internet üzerinden taksi çağırma uygulamalarını kullandığını belirtmiştir. Katılımcıların yüzde 70.4’ü taksi yolculuklarında İstanbulkart kullanabildiği takdirde taksi kullanım sıklığının artacağını belirtmiştir.
Vatandaşlar taksi şoförlerinin her yıl yenilenen trafik güvenliği, ilk yardım, şiddetsiz iletişim, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerini alarak sınava tabi tutulmasını ve sınavlardan geçemeyen şoförlere yaptırım uygulanmasını talep ediyor.
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