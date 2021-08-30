https://tr.sputniknews.com/20210830/ipa-arastirmasi-kadinlar-gece-taksi-tercih-etmiyor-1048437901.html

IPA araştırması: Kadınlar gece taksi tercih etmiyor

IPA araştırması: Kadınlar gece taksi tercih etmiyor

İBB İstanbul Planlama Ajansı’nın (IPA) araştırmasına göre, kadınların yüzde 51.9’u gece saatlerindeki ulaşımlarında güvenli bulmadıkları için taksileri tercih... 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T09:32+0300

2021-08-30T09:32+0300

2021-08-30T09:32+0300

türkiye

istanbul

kadın

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

taksi

araştırma

istanbulkart

istanbul planlama ajansı (ipa)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103256/82/1032568291_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_49c8dd12cc5004a6e3617bab687c49b8.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Planlama Ajansı, ‘İstanbul’da Taksi Kullanım Alışkanlıkları, Şikayet ve Talepler Araştırması’nın sonuçlarını yayımladı.Buna göre, İstanbullular taksiyi en çok kısa mesafe ve hastaneye yetişmek gibi acil durumlar için kullanıyor. Özellikle yağmurlu havalarda ve yoğun saatlerde taksi bulmakta sorun yaşanıyor. Kadınlar ise takside özellikle akşam saatlerinde kendilerini güvende hissetmiyor.Raporda yer alan bazı ifadeler şu şekilde:'Yüzde 56.5’i kısa mesafe yolculuklarda sorun yaşıyor''Güvenli bulanların oranı 40.3'

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, kadın, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), taksi, araştırma, istanbulkart, istanbul planlama ajansı (ipa)