https://tr.sputniknews.com/20210830/iran-abdnin-guc-kaybettigi-afganistan-ve-irak-sahasinda-nasil-bir-yol-izleyecek-1048451151.html

İran, ABD’nin güç kaybettiği Afganistan ve Irak sahasında nasıl bir yol izleyecek?

İran, ABD’nin güç kaybettiği Afganistan ve Irak sahasında nasıl bir yol izleyecek?

İran'da Haziran ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan İbrahim Reisi'nin yeni kabinesi göreve başladı. Peki, yeni dönemde İran dış politikada... 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T16:54+0300

2021-08-30T16:54+0300

2021-08-30T16:54+0300

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İran’da muhafazakar aday Reisi’nin Dışişleri Bakanı Batı'ya karşı mesafeli politikaları destekleyen Hüseyin Emir Abdullahiyan oldu. Devrim Muhafızları Ordusu'na yakın olan nükleer anlaşmayı canlandırmak için Batı ile sürdürülen müzakerelere yön verecek. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı olarak atanan Muhammed İslami de müzakerelerde masada olacak bir diğer isim. İslami’nin de yakın dönemde suikastle öldürülen İran'ın nükleer programında görevli Muhsin Fahrizade’ye yakın bir olduğu ifade ediliyor.Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan gazeteci Ramazan Bursa’ya göre İran, son birkaç yıldır, devrimin 40. yılı sonrasını yeniden kurguluyor. Bursa, “Sadece yeni hükümet üzerinden değil, son iki yılda devletin farklı yerlerine atanan yetkililere de baktığımızda bunu net bir şekilde görüyoruz” diyerek, ABD ile yürütülen nükleer müzakerelere dair şunları söyledi:‘Ülkelerin işbirlikleri ve anlaşmazlıkları sahadan sahaya değişiyor’İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan yeni dönemde, “komşularla iyi ilişkiler geliştirmeye” ve “Asya’ya odaklanacaklarını” ifade etti. Bu açıklamayı değerlendiren Bursa, şunları kaydetti:İran’ın, Afganistan ve Irak politikasıİran’da yeni gelişmeler yaşanırken bir yandan da ABD, Afganistan’dan çekiliyor ve Irak’taki askeri varlığını azaltıyor. Ramazan Bursa, iki sahanın da farklı dinamikleri olduğunu söyleyerek şu değerlendirmelerde bulundu:Bursa, “ABD, Çin ve Rusya’nın Afganistan’daki yeni siyasal sistemin oluşmasında ve ticaretin yeniden inşasında etkili olacağını düşünüyorum. İran da Afganistan’da etkili olmak ve ticaret yürütmek istiyorsa muhakkak Rusya ve Çin ile işbirliği halinde bunu yapacaktır. Bunun da sinyallerini görüyoruz” diye de ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20210829/iran-lideri-hamaney-afganistandaki-krizlerin-kaynagi-abddir-1048415757.html

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2021

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Turan Salcı https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

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