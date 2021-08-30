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https://tr.sputniknews.com/20210830/istanbulda-yangin-cikan-evde-mahsur-kalan-anne-ve-kizi-kurtarildi-1048434340.html
İstanbul'da yangın çıkan evde mahsur kalan anne ve kızı kurtarıldı
İstanbul'da yangın çıkan evde mahsur kalan anne ve kızı kurtarıldı
İstanbul Üsküdar'da, yangın çıkan evde mahsur kalan anne ve kızı itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T02:40+0300
2021-08-30T02:40+0300
2021-08-30T02:41+0300
yaşam
yangın
üsküdar
mahsur kalma
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Selamiali Mahallesi Söz Ebesi Sokak'ta bir apartmanın üçüncü katındaki dairenin mutfak kısmında yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Güvenlik güçleri bölgede önlem alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahalede bulundu.İtfaiye ekipleri, yangında evde mahsur kalan anne ile kızını kurtardı.Ekiplerce söndürülen yangın evde maddi hasara neden oldu.
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yangın, üsküdar, mahsur kalma
İstanbul'da yangın çıkan evde mahsur kalan anne ve kızı kurtarıldı 02:40 30.08.2021 (güncellendi: 02:41 30.08.2021)
İstanbul Üsküdar'da, yangın çıkan evde mahsur kalan anne ve kızı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Selamiali Mahallesi Söz Ebesi Sokak'ta bir apartmanın üçüncü katındaki dairenin
mutfak kısmında yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Güvenlik güçleri bölgede önlem alırken,
itfaiye ekipleri
de yangına müdahalede bulundu.
İtfaiye ekipleri, yangında evde
mahsur kalan anne ile kızını kurtardı. Ekiplerce söndürülen yangın
evde maddi hasara neden oldu.