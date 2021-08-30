İtalya'daki Etna Yanardağı yeniden lav ve kül püskürttü

İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'nda yer alan 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı, bir kez daha lav ve kül püskürttü.Geçtiğimiz aylarda Etna Yanardağı'nın 6 günde 4 kez harekete geçtiği ifade edilmişti.Yetkililer, güneydoğu kraterinde bu yıl en az 25 kez patlama yaşandığını duyurdu.
İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, bir kez daha lav ve kül püskürttü.
İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'nda yer alan 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı, bir kez daha lav ve kül püskürttü.
LOOK: These are the scenes from the eruption of Europe’s largest volcano. Mount Etna in Sicily erupted on Sunday, causing ash and lapillus to fall on some villages on the slopes of the volcano pic.twitter.com/OWVMmE764Q