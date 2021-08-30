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İtalya'daki Etna Yanardağı yeniden lav ve kül püskürttü
İtalya'daki Etna Yanardağı yeniden lav ve kül püskürttü
İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, bir kez daha lav ve kül püskürttü. 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T15:26+0300
2021-08-30T15:30+0300
dünya
çevre
italya
etna yanardağı
yanardağ
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İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'nda yer alan 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı, bir kez daha lav ve kül püskürttü.Geçtiğimiz aylarda Etna Yanardağı'nın 6 günde 4 kez harekete geçtiği ifade edilmişti.Yetkililer, güneydoğu kraterinde bu yıl en az 25 kez patlama yaşandığını duyurdu.
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çevre, italya, etna yanardağı, yanardağ

İtalya'daki Etna Yanardağı yeniden lav ve kül püskürttü

15:26 30.08.2021 (güncellendi: 15:30 30.08.2021)
© AP Photo / Salvatore AllegraEtna Yanardağı
Etna Yanardağı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© AP Photo / Salvatore Allegra
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İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, bir kez daha lav ve kül püskürttü.
İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'nda yer alan 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı, bir kez daha lav ve kül püskürttü.
Geçtiğimiz aylarda Etna Yanardağı'nın 6 günde 4 kez harekete geçtiği ifade edilmişti.
Yetkililer, güneydoğu kraterinde bu yıl en az 25 kez patlama yaşandığını duyurdu.
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