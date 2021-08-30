https://tr.sputniknews.com/20210830/italyadaki-etna-yanardagi-yeniden-lav-ve-kul-puskurttu-1048448197.html

İtalya'daki Etna Yanardağı yeniden lav ve kül püskürttü

İtalya'daki Etna Yanardağı yeniden lav ve kül püskürttü

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, bir kez daha lav ve kül püskürttü. 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T15:26+0300

2021-08-30T15:26+0300

2021-08-30T15:30+0300

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etna yanardağı

yanardağ

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İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'nda yer alan 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı, bir kez daha lav ve kül püskürttü.Geçtiğimiz aylarda Etna Yanardağı'nın 6 günde 4 kez harekete geçtiği ifade edilmişti.Yetkililer, güneydoğu kraterinde bu yıl en az 25 kez patlama yaşandığını duyurdu.

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çevre, italya, etna yanardağı, yanardağ