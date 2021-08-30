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İzmir'de bir araç üst geçitten İZBAN raylarına uçtu
İzmir'de bir araç üst geçitten İZBAN raylarına uçtu
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, aşırı hızlı olduğu iddia edilen hafif ticari araç, üst geçidin demir bariyerlerini aşarak İZBAN raylarına uçtu. 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T06:32+0300
2021-08-30T06:31+0300
yaşam
izmir
türkiye
trafik kazası
kaza
izban
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Kaza, saat 04.30 sıralarında Cüneyt Süvarioğulları Sokak yakınındaki üst geçitte meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hızlı olduğu Kamil Gözlekçi idaresindeki araç, Anadolu Caddesi yönünden Cüneyt Süvarioğulları Sokak'a seyir halinde olduğu sırada, çıktığı üst geçitteki virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, demir bariyerleri aşarak üst geçidin duvarına çarptı ve daha sonra da İZBAN taylarına uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini aldı.110 AKS ekipleri hafif ticari aracın bulunduğu noktaya ulaştı. İlk belirlemelere göre, hafif ticari araç içerisinde 2'si kadın olmak üzere 6 kişinin olduğu belirlendi. Yapılan kontrolde, yolcu konumunda bulunan Ayşenur Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Hatice Dinç, Doğucan Güler, Berkay Kaymakçıoğlu, Kamil Gözlekçi ve Mehmet Can Karcı sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Polis ve AKS ekiplerinin taşıdığı yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek çevre hastanelere sevk edildi. Yaralıların hastanelerde tedavisi sürerken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazada hayatını kaybeden Ayşenur Bozkurt'un cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Meydana gelen feci kazayı anlatan taksici Ümit Altınkaya, "Muhtemelen 100 kilometre hızla geldi, ben şurada köşede oturuyordum. Gözümün önünde uçup, İZBAN duvarına çarptı ve rayların üzerine düştü. İlk müdahaleyi biz arkadaşlarla yaptık, daha sonra ekiplere haber verdik. Konuşamıyorum abi, çok etkilendim" dedi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamındaki araç sürücüsü başta olmak üzere yolcu konumundaki kişilerin de alkollü olduğu iddia edildi. Yaralıların hastanede alınacak kan testinde alkollü olup olmadıkları belirlenecek.
https://tr.sputniknews.com/20210713/tren-raylarinin-vidalarini-caldi-1044952127.html
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izmir, türkiye, trafik kazası, kaza, izban

İzmir'de bir araç üst geçitten İZBAN raylarına uçtu

06:32 30.08.2021
© DHAİzmir'de bir araç üst geçitten İZBAN raylarına uçtu
İzmir'de bir araç üst geçitten İZBAN raylarına uçtu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© DHA
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde, aşırı hızlı olduğu iddia edilen hafif ticari araç, üst geçidin demir bariyerlerini aşarak İZBAN raylarına uçtu.
Kaza, saat 04.30 sıralarında Cüneyt Süvarioğulları Sokak yakınındaki üst geçitte meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hızlı olduğu Kamil Gözlekçi idaresindeki araç, Anadolu Caddesi yönünden Cüneyt Süvarioğulları Sokak'a seyir halinde olduğu sırada, çıktığı üst geçitteki virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, demir bariyerleri aşarak üst geçidin duvarına çarptı ve daha sonra da İZBAN taylarına uçtu.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini aldı.110 AKS ekipleri hafif ticari aracın bulunduğu noktaya ulaştı. İlk belirlemelere göre, hafif ticari araç içerisinde 2'si kadın olmak üzere 6 kişinin olduğu belirlendi. Yapılan kontrolde, yolcu konumunda bulunan Ayşenur Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan Hatice Dinç, Doğucan Güler, Berkay Kaymakçıoğlu, Kamil Gözlekçi ve Mehmet Can Karcı sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Polis ve AKS ekiplerinin taşıdığı yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek çevre hastanelere sevk edildi. Yaralıların hastanelerde tedavisi sürerken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazada hayatını kaybeden Ayşenur Bozkurt'un cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Tren raylarının vidalarını çaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2021
DÜNYA
Tren raylarının vidalarını çaldı
13 Temmuz, 03:10
Meydana gelen feci kazayı anlatan taksici Ümit Altınkaya, "Muhtemelen 100 kilometre hızla geldi, ben şurada köşede oturuyordum. Gözümün önünde uçup, İZBAN duvarına çarptı ve rayların üzerine düştü. İlk müdahaleyi biz arkadaşlarla yaptık, daha sonra ekiplere haber verdik. Konuşamıyorum abi, çok etkilendim" dedi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamındaki araç sürücüsü başta olmak üzere yolcu konumundaki kişilerin de alkollü olduğu iddia edildi. Yaralıların hastanede alınacak kan testinde alkollü olup olmadıkları belirlenecek.
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