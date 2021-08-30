Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
Kabil havalimanına 5 roket fırlatıldı
06:46 30.08.2021 (güncellendi: 07:01 30.08.2021)
© AFP 2021 / -Kabil Havalimanı
© AFP 2021 / -
Kabil havalimanına 5 roket fırlatıldığı öğrenildi.
Yerel basında yer alan haberlere göre, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na beş roket atıldı. Saldırının, ABD'ye ait C-RAM füze savunma sistemi kullanılarak engellendiği iddia edildi.
Smoke is seen billowing near Kabul airport after several rockets were heard flying over the Afghan capital by @AFP staff Monday morning, a day after the US said it had destroyed a potential car bomb with an air strike. pic.twitter.com/8AqwTa5H7I— Satish Cheney (@SatishCheney) August 30, 2021