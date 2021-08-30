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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210830/kabil-havalimanina-5-roket-firlatildi-1048436850.html
Kabil havalimanına 5 roket fırlatıldı
Kabil havalimanına 5 roket fırlatıldı
Kabil havalimanına 5 roket fırlatıldığı öğrenildi. 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T06:46+0300
2021-08-30T07:01+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
kabil
roket
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Yerel basında yer alan haberlere göre, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na beş roket atıldı. Saldırının, ABD'ye ait C-RAM füze savunma sistemi kullanılarak engellendiği iddia edildi.
afganistan
kabil
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afganistan, kabil, roket

Kabil havalimanına 5 roket fırlatıldı

06:46 30.08.2021 (güncellendi: 07:01 30.08.2021)
© AFP 2021 / -Kabil Havalimanı
Kabil Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© AFP 2021 / -
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Kabil havalimanına 5 roket fırlatıldığı öğrenildi.
Yerel basında yer alan haberlere göre, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na beş roket atıldı. Saldırının, ABD'ye ait C-RAM füze savunma sistemi kullanılarak engellendiği iddia edildi.
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