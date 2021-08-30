Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Sputnik Türkiye
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210830/karsta-baraj-suyu-cekilince-agaclar-ortaya-cikti--1048433446.html
Kars’ta baraj suyu çekilince ağaçlar ortaya çıktı
Kars’ta baraj suyu çekilince ağaçlar ortaya çıktı
Kars’ta kuraklık nedeniyle baraj gölünün çekilmesiyle birlikte göl içerisinde kalan kurumuş ağaçlar da ortaya çıktı. 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T01:25+0300
2021-08-30T01:27+0300
yaşam
kars
baraj
göl
ağaç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1048433421_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_473c63a23c64249d3f9afd38322e8a2c.jpg
Boğazköy Kars Barajı’nın su tutmaya başlamasıyla birlikte sular altında kaldı. Köylülerin yıllar önce diktiği ve boyları 7-8 metreyi bulan ağaçlar da evler ile birlikte sulara gömüldü. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre havaların sıcak gitmesi ve kuraklığının etkili olmasıyla birlikte baraj gölü suları çekildi. Çekilen sularla birlikte ağaçlar da yeniden ortaya çıktı. Tamamen kurumuş olan ağaçların dallarına kuşlar yuva yaptı. Suların çekilmesiyle ağaçların ortaya çıktığını ifade eden vatandaş: “Şu anda biraz da su çekilmiş, tamamen kaybolan ağaçların üst noktaları görünüyor. Yerleşim yerleri ise tamamen sular altında, fotoğraf çekmeye geliyorum. Anılarımı hatırlamak için geliyorum buraya, yaşadığımız yerler, büyüdüğümüz yerler bu şekilde görünce hüzünleniyorum” dedi.
Vaka sayisi kaç oldu
0
1
kars
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1048433421_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e23e007d264e22280e3890118fb6c2d3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kars, baraj, göl, ağaç

Kars’ta baraj suyu çekilince ağaçlar ortaya çıktı

01:25 30.08.2021 (güncellendi: 01:27 30.08.2021)
© İHAKars'ta kuraklık nedeniyle baraj gölünün çekilmesiyle birlikte göl içerisinde kalan kurumuş ağaçlar da ortaya çıkt
Kars'ta kuraklık nedeniyle baraj gölünün çekilmesiyle birlikte göl içerisinde kalan kurumuş ağaçlar da ortaya çıkt - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© İHA
Abone ol
Kars’ta kuraklık nedeniyle baraj gölünün çekilmesiyle birlikte göl içerisinde kalan kurumuş ağaçlar da ortaya çıktı.
Boğazköy Kars Barajı’nın su tutmaya başlamasıyla birlikte sular altında kaldı. Köylülerin yıllar önce diktiği ve boyları 7-8 metreyi bulan ağaçlar da evler ile birlikte sulara gömüldü.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre havaların sıcak gitmesi ve kuraklığının etkili olmasıyla birlikte baraj gölü suları çekildi. Çekilen sularla birlikte ağaçlar da yeniden ortaya çıktı.
Tamamen kurumuş olan ağaçların dallarına kuşlar yuva yaptı.
Suların çekilmesiyle ağaçların ortaya çıktığını ifade eden vatandaş: “Şu anda biraz da su çekilmiş, tamamen kaybolan ağaçların üst noktaları görünüyor. Yerleşim yerleri ise tamamen sular altında, fotoğraf çekmeye geliyorum. Anılarımı hatırlamak için geliyorum buraya, yaşadığımız yerler, büyüdüğümüz yerler bu şekilde görünce hüzünleniyorum” dedi.
100000
Yorum yaz
Popüler yorumlar
Vaka sayisi kaç oldu
Serhat Durgut
30 Ağustos, 01:31
000000
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce