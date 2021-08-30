https://tr.sputniknews.com/20210830/karsta-baraj-suyu-cekilince-agaclar-ortaya-cikti--1048433446.html

Kars’ta baraj suyu çekilince ağaçlar ortaya çıktı

Kars’ta baraj suyu çekilince ağaçlar ortaya çıktı

Kars’ta kuraklık nedeniyle baraj gölünün çekilmesiyle birlikte göl içerisinde kalan kurumuş ağaçlar da ortaya çıktı. 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T01:25+0300

2021-08-30T01:25+0300

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göl

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Boğazköy Kars Barajı’nın su tutmaya başlamasıyla birlikte sular altında kaldı. Köylülerin yıllar önce diktiği ve boyları 7-8 metreyi bulan ağaçlar da evler ile birlikte sulara gömüldü. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre havaların sıcak gitmesi ve kuraklığının etkili olmasıyla birlikte baraj gölü suları çekildi. Çekilen sularla birlikte ağaçlar da yeniden ortaya çıktı. Tamamen kurumuş olan ağaçların dallarına kuşlar yuva yaptı. Suların çekilmesiyle ağaçların ortaya çıktığını ifade eden vatandaş: “Şu anda biraz da su çekilmiş, tamamen kaybolan ağaçların üst noktaları görünüyor. Yerleşim yerleri ise tamamen sular altında, fotoğraf çekmeye geliyorum. Anılarımı hatırlamak için geliyorum buraya, yaşadığımız yerler, büyüdüğümüz yerler bu şekilde görünce hüzünleniyorum” dedi.

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kars, baraj, göl, ağaç