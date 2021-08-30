https://tr.sputniknews.com/20210830/kremlin-fransanin-kabilde-guvenli-bolgeler-olusturulmasi-teklifi-degerlendirilmeli-1048447846.html

Kremlin: Fransa’nın Kabil’de güvenli bölgeler oluşturulması teklifi değerlendirilmeli

Kremlin: Fransa’nın Kabil’de güvenli bölgeler oluşturulması teklifi değerlendirilmeli

Kremlin Sözcüsü Peskov, Paris’in, Kabil’de güvenli bölgeler oluşturulması şeklindeki teklifi sorulunca, bu konunun ele alınması gereken bir konu olduğunu... 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T15:12+0300

2021-08-30T15:12+0300

2021-08-30T15:12+0300

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa’nın, Afganistan’ın başkenti Kabil’de güvenli bölgeler oluşturulması şeklindeki teklifine ilişkin soru karşısında, “Bu, üstünde tartışılması gereken bir teklif” dedi.Peskov, “Burada önemli olan böyle bir bölgenin her yönünün ele alınmasıdır. En mühimiyse, böyle bir bölge oluşturulması fikrine Taliban’ın nasıl baktığını anlamamız gerekiyor” diye ekledi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron cumartesi günü, Paris ile Londra’nın bugünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında Kabil’de güvenli bölgeler oluşturulması teklifini içeren bir karar tasarısı sunacaklarını söyledi.Macron, Fransız Le Journal du Dimanche gazetesine demecinde, Birleşmiş Milletler’in kontrolünde olmasını istedikleri söz konusu güvenli bölgelerin, Afganistan’ı terk etmek isteyen insanların korunması adına kullanılacağını belirtti.Kremlin: Taliban konusunda bir karara varmak için erkenBu sırada Kremlin Sözcüsü’ne, Rusya’da eylemleri yasak olan ve ülkenin terör örgütü kabul ettiği listede yer alan Taliban’ın söz konusu statüsünün değiştirilmesine ilişkin bir soru da yöneltildi.Peskov soru karşısında, “Böyle bir soru yöneltmek için henüz erken. Taliban’ın Afganistan’ın yönetimindeki ilk adımlarına bakmak çok önemli. Ancak bunun ardından birtakım sonuçlara varabiliriz” açıklamasını yaptı.

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