https://tr.sputniknews.com/20210830/lavrov-staline-saldiri-2-dunya-savasi-tarihine-saldiridir-1048453056.html

Lavrov: Stalin’e saldırı, 2. Dünya Savaşı tarihine saldırıdır

Lavrov: Stalin’e saldırı, 2. Dünya Savaşı tarihine saldırıdır

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Sovyet lider Josef Stalin'in, dönemin ‘baş kötü adamı’ olarak gösterme çabalarının ülkenin geçmişine ve 2. Dünya Savaşı’nın... 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T18:13+0300

2021-08-30T18:13+0300

2021-08-30T18:13+0300

dünya

rusya

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sovyetler birliği

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Volgograd şehrinde Stalingrad Meydan Muharebesi Müzesi’nde düzenlenen bir etkinliğe katılan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, burada bir konuşma yaptı.Yaptığı konuşmada Lavrov, “Josef Stalin tüm süreçleri yönetmek zorunda kalmıştı. Tarihe dokunulmaması gerektiği fikrine kesinlikle katılıyorum. Stalin’e, 'baş kötü adam' şeklinde saldırılması, savaş öncesinde, sırasında ve sonrasında yaptıklarının aynı sepete koyulması, geçmişimize, 2. Dünya Savaşı sonuçlarına saldırının bir parçası” ifadesini kullandı.Lavrov, “Elbette tarih, bir bütün olarak, tüm belirsizlikler ve karmaşıklığıyla algılanmalı” diye kaydetti.17 Temmuz 1942 – 2 Şubat 1943’te gerçekleşen Stalingrad Meydan Muharebesi, 2. Dünya Savaşı’nın gidişatını değiştiren en büyük meydan muharebelerinden biri.

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