https://tr.sputniknews.com/20210830/lavrov-staline-saldiri-2-dunya-savasi-tarihine-saldiridir-1048453056.html
Lavrov: Stalin’e saldırı, 2. Dünya Savaşı tarihine saldırıdır
Lavrov: Stalin’e saldırı, 2. Dünya Savaşı tarihine saldırıdır
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Sovyet lider Josef Stalin'in, dönemin ‘baş kötü adamı’ olarak gösterme çabalarının ülkenin geçmişine ve 2. Dünya Savaşı’nın... 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T18:13+0300
2021-08-30T18:13+0300
2021-08-30T18:13+0300
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josef stalin
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Volgograd şehrinde Stalingrad Meydan Muharebesi Müzesi’nde düzenlenen bir etkinliğe katılan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, burada bir konuşma yaptı.Yaptığı konuşmada Lavrov, “Josef Stalin tüm süreçleri yönetmek zorunda kalmıştı. Tarihe dokunulmaması gerektiği fikrine kesinlikle katılıyorum. Stalin’e, 'baş kötü adam' şeklinde saldırılması, savaş öncesinde, sırasında ve sonrasında yaptıklarının aynı sepete koyulması, geçmişimize, 2. Dünya Savaşı sonuçlarına saldırının bir parçası” ifadesini kullandı.Lavrov, “Elbette tarih, bir bütün olarak, tüm belirsizlikler ve karmaşıklığıyla algılanmalı” diye kaydetti.17 Temmuz 1942 – 2 Şubat 1943’te gerçekleşen Stalingrad Meydan Muharebesi, 2. Dünya Savaşı’nın gidişatını değiştiren en büyük meydan muharebelerinden biri.
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rusya, sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, sovyetler birliği, josef stalin, açıklama, sovyetler birliği komünist partisi, rusya sovyetleri
Lavrov: Stalin’e saldırı, 2. Dünya Savaşı tarihine saldırıdır
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Sovyet lider Josef Stalin'in, dönemin ‘baş kötü adamı’ olarak gösterme çabalarının ülkenin geçmişine ve 2. Dünya Savaşı’nın sonuçlarına saldırının bir parçası olduğunu belirtti.
Volgograd şehrinde Stalingrad Meydan Muharebesi Müzesi’nde düzenlenen bir etkinliğe katılan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, burada bir konuşma yaptı.
Yaptığı konuşmada Lavrov, “Josef Stalin tüm süreçleri yönetmek zorunda kalmıştı. Tarihe dokunulmaması gerektiği fikrine kesinlikle katılıyorum. Stalin’e, 'baş kötü adam' şeklinde saldırılması, savaş öncesinde, sırasında ve sonrasında yaptıklarının aynı sepete koyulması, geçmişimize, 2. Dünya Savaşı sonuçlarına saldırının bir parçası” ifadesini kullandı.
Lavrov, “Elbette tarih, bir bütün olarak, tüm belirsizlikler ve karmaşıklığıyla algılanmalı” diye kaydetti.
17 Temmuz 1942 – 2 Şubat 1943’te gerçekleşen Stalingrad Meydan Muharebesi, 2. Dünya Savaşı’nın gidişatını değiştiren en büyük meydan muharebelerinden biri.