https://tr.sputniknews.com/20210830/macaristan-rusya-ile-yeni-bir-uzun-vadeli-dogalgaz-anlasmasi-uzerinde-anlastik-1048451525.html

Macaristan: Rusya ile yeni bir uzun vadeli doğalgaz anlaşması üzerinde anlaştık

Macaristan: Rusya ile yeni bir uzun vadeli doğalgaz anlaşması üzerinde anlaştık

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin Rusya ile gaz sevkiyatına ilişkin, 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek yeni bir uzun vadeli anlaşmanın... 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T16:59+0300

2021-08-30T16:59+0300

2021-08-30T17:01+0300

dünya

macaristan

rus doğal gazı

gazprom

peter szijjarto

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Szijjarto’nun Facebook hesabından yaptığı açıklamaya göre Macaristan, Rusya ile 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek uzun vadeli yeni bir gaz sevkiyatı anlaşmasının şartları üzerinde anlaştı.Rus gaz devi Gazprom’la anlaşmanın süresinin 15 yıl olduğunu, ancak 10 yıl sonra satın alınacak miktar üzerinde değişiklik yapma opsiyonunun bulunduğunu belirten Szijjarto, “Ayrıca fiyat üzerinde de anlaştık. Yeni fiyat 1995 yılında imzalanan ve şimdi süresi olacak olan anlaşma çerçevesinde ödediğimizden çok daha iyi” ifadelerini kullandı.Szijjarto, anlaşmanın Eylül sonunda imzalanacağını, Gazprom’un bu çerçevede Macaristan’a yılda 4.5 milyar metreküp doğal gaz sevkiyatı yapacağını belirtti. Sevkiyatın 3.5 milyar metreküpü Sırbistan, 1 milyar metreküpü de Avusturya üzerinden gerçekleştirilecek.Yeni anlaşma doğrultusunda sevkiyatların çoğunda Sırbistan’da ekim ayı itibarıyla faaliyete geçirilecek hat kullanılacak. Daha önce Macaristan Rus gazını çoğunlukla Ukrayna’dan geçen bir doğalgaz boru hattı üzerinden alıyordu.Gazprom: Macaristan’la işbirliği olasılıkları konuşulduGazprom ise Szijjarto ile görüşüldüğünü bildirdi, ancak başka ayrıntı vermedi.Açıklamada, “Taraflar Macaristan’a gaz sevkiyatı da dahil olmak üzere, doğalgaz alanında işbirliği olasılıklarını ve kilit önem taşıyan konuları konuştu” ifadeleri kullandı.

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macaristan, rus doğal gazı, gazprom, peter szijjarto