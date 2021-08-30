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https://tr.sputniknews.com/20210830/mansur-yavastan-30-agustos-paylasimi-1048432609.html
Mansur Yavaş'tan 30 Ağustos paylaşımı
Mansur Yavaş'tan 30 Ağustos paylaşımı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle sosyal medyadan videolu bir paylaşım gerçekleştirdi. 30.08.2021, Sputnik Türkiye
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından şunları paylaştı:
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mansur yavaş, 30 ağustos zafer bayramı, twitter

Mansur Yavaş'tan 30 Ağustos paylaşımı

00:05 30.08.2021 (güncellendi: 00:08 30.08.2021)
© DHAAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© DHA
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle sosyal medyadan videolu bir paylaşım gerçekleştirdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından şunları paylaştı:

"'Zafer, zafer benimdir diyebilenindir.' Biz 99 yıllık bir inançla, ezelden gelen istiklal aşkımızla bugün yeniden diyoruz ki, zafer bizimdir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımıza minnetle..."

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