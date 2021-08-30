Mansur Yavaş'tan 30 Ağustos paylaşımı

"'Zafer, zafer benimdir diyebilenindir.' Biz 99 yıllık bir inançla, ezelden gelen istiklal aşkımızla bugün yeniden diyoruz ki, zafer bizimdir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımıza minnetle..."