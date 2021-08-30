https://tr.sputniknews.com/20210830/mhp-genel-baskan-basdanismani-sozlu-ne-cukur-bir-adamsin-sen-sozde-tarkan-1048446027.html

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Sözlü: Ne çukur bir adamsın sen sözde Tarkan

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Sözlü: Ne çukur bir adamsın sen sözde Tarkan

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, şarkıcı Tarkan'ın Tunceli'deki orman yangınıyla ilgili mesajını eleştirdi. Sözlü, "Ne çukur bir adamsın sen sözde... 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T14:19+0300

2021-08-30T14:19+0300

2021-08-30T14:19+0300

türkiye

mhp

tunceli

orman yangını

hüseyin sözlü

tepki

tarkan

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MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, şarkıcı Tarkan'ın "Dersim’deki yangınların bir an önce kontrol altına alınmasını diliyorum. Kalbim ve dualarım Dersim’le. Geçmiş olsun" şeklindeki paylaşımına tepki gösterdi.Dün akşam saatlerinde kişisel Twitter hesabında bir mesaj yayınlayan Sözlü, Tarkan'ın söz konusu paylaşımını alıntılayarak şunları söyledi:"Atatürk'ün çıkardığı Tunceli kanununa rağmen 'Dersim' deyişine mi inanacağız ; yoksa yarın atacağın 'Atatürk' vurgulu 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajına mı inanacağız? Ne çukur bir adamsın sen sözde Tarkan."

türkiye

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mhp, tunceli, orman yangını, hüseyin sözlü, tepki, tarkan