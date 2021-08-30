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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. 30.08.2021, Sputnik Türkiye
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mhp
devlet bahçeli
milliyetçi hareket partisi (mhp)
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin sosyal medya hesabından yayımlanan mesajında, "30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 99'uncu yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman ecdadımızı, aziz şehitlerimizi, Milli Mücadele'nin bütün cesaret ve hamiyet timsallerini rahmetle, minnetle, hürmetle anıyorum. Zaferimiz kutlu olsun" ifadesini kullandı.
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mhp, devlet bahçeli, milliyetçi hareket partisi (mhp)

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

00:35 30.08.2021 (güncellendi: 00:36 30.08.2021)
© AA / Evrim AydınDevlet Bahçeli
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© AA / Evrim Aydın
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin sosyal medya hesabından yayımlanan mesajında, "30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 99'uncu yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman ecdadımızı, aziz şehitlerimizi, Milli Mücadele'nin bütün cesaret ve hamiyet timsallerini rahmetle, minnetle, hürmetle anıyorum. Zaferimiz kutlu olsun" ifadesini kullandı.
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