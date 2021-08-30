https://tr.sputniknews.com/20210830/microsoft-eski-bilgisayarlara-windows-11-yuklemesini-engelleyecek-1048440723.html

Microsoft eski bilgisayarlara Windows 11 yüklemesini engelleyecek

Microsoft eski bilgisayarlara Windows 11 yüklemesini engelleyecek

Yazılım üreticisi, büyük ölçüde bağlı olduğu Windows 11 için donanım gereksinimleri öneriyor. Ancak işletim sistemini yüklemek için kısıtlama yalnızca Windows... 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T11:38+0300

2021-08-30T11:38+0300

2021-08-30T11:37+0300

yaşam

microsoft

bilgisayar

yazılım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1043666750_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_c913e147125e6f792ddb40bdbf326a34.jpg

Yeni duyuruya göre eski bir CPU’ya sahip ve resmi olarak yükseltme testini geçmeyen bir bilgisayarı olan herkes Windows 11‘in bir ISO dosyasını indirebilecek ve işletim sistemini manuel olarak yükleyebilecek. Microsoft, Haziran ayında Windows 11 minimum donanım gereksinimlerini açıklamış ve yalnızca Intel 8. Nesil ve üstü CPU’ların resmi olarak desteklendiğini açıkça belirtmişti. Microsoft şimdi genel sistem güvenilirliğini garanti edemediği için kişilerin riskleri kendilerine ait olmak üzere yükseltme yapabileceklerini söylüyor. Microsoft, tüketicilere bu Windows 11 yükleme yöntemini önermiyor veya reklamını yapmıyor. Microsoft’a göre bu şekilde yükseltilen sistemler, Windows Güncellemelerini, hatta güvenlik güncellemelerini almaya yetkili olmayabilir. Bu nedenle konu tamamen kullanıcının almak istediği riske dayalı. Genel olarak güncelleme milyonlarca PC’nin teknik olarak geride bırakılmayacağı anlamına gelen büyük bir değişiklik anlamına geliyor. Tüketicilerin yine de bir ISO dosyası indirme ve büyük çoğunluğun muhtemelen yapmayacağı Windows 11’i manuel olarak yükleme çabasına gitmesi gerekecek. Donanım gereksinimlerini değiştirmeye çalışmak için asla iyi bir zaman yoktur. Ancak yerinde bir geçici çözüm bulunması, Microsoft’un Windows 11’in güvenlik, uyumluluk ve güvenilirlik yönlerini iyileştirme konusunda elde etmeye çalıştığı darbeyi hafifletebilir.

https://tr.sputniknews.com/20210629/microsoft-Windows-11i-tanitti-1044842030.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

microsoft, bilgisayar, yazılım