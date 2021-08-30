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https://tr.sputniknews.com/20210830/microsoft-eski-bilgisayarlara-windows-11-yuklemesini-engelleyecek-1048440723.html
Microsoft eski bilgisayarlara Windows 11 yüklemesini engelleyecek
Microsoft eski bilgisayarlara Windows 11 yüklemesini engelleyecek
Yazılım üreticisi, büyük ölçüde bağlı olduğu Windows 11 için donanım gereksinimleri öneriyor. Ancak işletim sistemini yüklemek için kısıtlama yalnızca Windows... 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T11:38+0300
2021-08-30T11:37+0300
yaşam
microsoft
bilgisayar
yazılım
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Yeni duyuruya göre eski bir CPU’ya sahip ve resmi olarak yükseltme testini geçmeyen bir bilgisayarı olan herkes Windows 11‘in bir ISO dosyasını indirebilecek ve işletim sistemini manuel olarak yükleyebilecek. Microsoft, Haziran ayında Windows 11 minimum donanım gereksinimlerini açıklamış ve yalnızca Intel 8. Nesil ve üstü CPU’ların resmi olarak desteklendiğini açıkça belirtmişti. Microsoft şimdi genel sistem güvenilirliğini garanti edemediği için kişilerin riskleri kendilerine ait olmak üzere yükseltme yapabileceklerini söylüyor. Microsoft, tüketicilere bu Windows 11 yükleme yöntemini önermiyor veya reklamını yapmıyor. Microsoft’a göre bu şekilde yükseltilen sistemler, Windows Güncellemelerini, hatta güvenlik güncellemelerini almaya yetkili olmayabilir. Bu nedenle konu tamamen kullanıcının almak istediği riske dayalı. Genel olarak güncelleme milyonlarca PC’nin teknik olarak geride bırakılmayacağı anlamına gelen büyük bir değişiklik anlamına geliyor. Tüketicilerin yine de bir ISO dosyası indirme ve büyük çoğunluğun muhtemelen yapmayacağı Windows 11’i manuel olarak yükleme çabasına gitmesi gerekecek. Donanım gereksinimlerini değiştirmeye çalışmak için asla iyi bir zaman yoktur. Ancak yerinde bir geçici çözüm bulunması, Microsoft’un Windows 11’in güvenlik, uyumluluk ve güvenilirlik yönlerini iyileştirme konusunda elde etmeye çalıştığı darbeyi hafifletebilir.
https://tr.sputniknews.com/20210629/microsoft-Windows-11i-tanitti-1044842030.html
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microsoft, bilgisayar, yazılım

Microsoft eski bilgisayarlara Windows 11 yüklemesini engelleyecek

11:38 30.08.2021
© REUTERS / Shannon StapletonMicrosoft
Microsoft - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© REUTERS / Shannon Stapleton
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Yazılım üreticisi, büyük ölçüde bağlı olduğu Windows 11 için donanım gereksinimleri öneriyor. Ancak işletim sistemini yüklemek için kısıtlama yalnızca Windows Update aracılığıyla Windows 10’dan Windows 11’e yükseltmeye çalıştığınızda uygulanacak.
Yeni duyuruya göre eski bir CPU’ya sahip ve resmi olarak yükseltme testini geçmeyen bir bilgisayarı olan herkes Windows 11‘in bir ISO dosyasını indirebilecek ve işletim sistemini manuel olarak yükleyebilecek.
Microsoft, Haziran ayında Windows 11 minimum donanım gereksinimlerini açıklamış ve yalnızca Intel 8. Nesil ve üstü CPU’ların resmi olarak desteklendiğini açıkça belirtmişti. Microsoft şimdi genel sistem güvenilirliğini garanti edemediği için kişilerin riskleri kendilerine ait olmak üzere yükseltme yapabileceklerini söylüyor.
Microsoft - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2021
YAŞAM
Microsoft, Windows 11'i tanıttı
29 Haziran , 12:12
Microsoft, tüketicilere bu Windows 11 yükleme yöntemini önermiyor veya reklamını yapmıyor. Microsoft’a göre bu şekilde yükseltilen sistemler, Windows Güncellemelerini, hatta güvenlik güncellemelerini almaya yetkili olmayabilir. Bu nedenle konu tamamen kullanıcının almak istediği riske dayalı. Genel olarak güncelleme milyonlarca PC’nin teknik olarak geride bırakılmayacağı anlamına gelen büyük bir değişiklik anlamına geliyor.
Tüketicilerin yine de bir ISO dosyası indirme ve büyük çoğunluğun muhtemelen yapmayacağı Windows 11’i manuel olarak yükleme çabasına gitmesi gerekecek. Donanım gereksinimlerini değiştirmeye çalışmak için asla iyi bir zaman yoktur. Ancak yerinde bir geçici çözüm bulunması, Microsoft’un Windows 11’in güvenlik, uyumluluk ve güvenilirlik yönlerini iyileştirme konusunda elde etmeye çalıştığı darbeyi hafifletebilir.
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