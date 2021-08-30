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MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda yaralanan asker şehit oldu
MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda yaralanan asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde roket saldırısı sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş İsmail Şebelek'in tedavi gördüğü... 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T00:57+0300
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türkiye
şehit
milli savunma bakanlığı (msb)
pençe-kaplan operasyonu
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar ifade edildi:
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şehit, milli savunma bakanlığı (msb), pençe-kaplan operasyonu

MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda yaralanan asker şehit oldu

00:57 30.08.2021 (güncellendi: 00:58 30.08.2021)
© AAMilli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde roket saldırısı sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş İsmail Şebelek'in tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar ifade edildi:
“Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde 10 Ağustos 2021 tarihinde roket saldırısı sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş İsmail Şebelek tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 29 Ağustos 2021 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”
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