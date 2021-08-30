https://tr.sputniknews.com/20210830/muteahhitler-2-eylulde-insaatlari-durduruyor-1048449060.html

Müteahhitler, 2 Eylül’de inşaatları durduruyor

Müteahhitler, 2 Eylül’de inşaatları durduruyor

Çimento fiyatlarının yüksekliğinden şikayetçi olan inşaat müteahhitleri, inşaatları durdurma kararı aldı. İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu, İnşaat Sektörü... 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T16:01+0300

2021-08-30T16:01+0300

2021-08-30T16:01+0300

ekonomi

türkiye

türkiye müteahhitler birliği (tmb)

çimento

imkon

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Başta çimento olmak üzere inşaat girdilerindeki fiyat artışlarından şikayetçi olan inşaat müteahhitleri iş bırakma kararı aldı. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) öncülüğünde gerçekleştirilen Türkiye İnşaat Sektörü İstişare Toplantısı’nda, inşaatların 2 Eylül Perşembe günü durdurulması kararı çıktı. Kararı açıklayan İMKON Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, çimento sektörünün, tüm girişimlere rağmen zam yapmaya devam ettiğini söyledi.Dünya gazetesinden Duygu Şahin Durmaz'ın haberine göre eylem kararının açıklanmasının ardından İMKON’in resmi hesabı başta olmak üzere, federasyon genel sekreterinin ve bağlı derneklerden bazılarının Twitter hesapları kapatıldı.'Çimento sektörü zam yapmaya devam ediyor'İMKON, 2 Eylül Perşembe günü, Anadolu’daki birlik ve dernek başkanları ile bir araya gelerek boykot ve eylemi başlatacak. “Çimento sektörü eğer, yakın bir zaman diliminde, inşaat sektörünün, müteahhitlik sektörünün, kamunun, Ticaret Bakanlığı’nın bu konudaki telkinlerine uymaz, keyfe keder zam yapmaya devam ederse, iş bırakacaklarını” kaydeden İMKON Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, bugüne kadarki girişimlerinin sonuç vermediği gibi tonu 450 TL olan çimentonun fiyatının 500 TL’ye yükseltilerek yüzde 12 oranında yeni zam yapıldığını bildirdi.Eylem kararı yüzde 80 destek bulduİMKON Genel Başkanı Tellioğlu, yaptığı açıklamada, Anadolu’daki dernekler ve birliklerle birlikte online olarak “Türkiye İnşaat Sektörü İstişare Toplantısı” yaptıklarını kaydetti. Bu toplantıyla birlikte yeni kararlar aldıklarını ve uygulamaya geçeceklerini ifade eden Tellioğlu, “Toplantımızda yüzde 80 oranında ‘inşaatları durdurarak’ grev yapalım kararı aldık. 6 milyon konut kentsel dönüşüm beklerken çimento kartelinin yüzde iki yüz zam yapması kabul edilemez, 250 alt sektöre de ciddi zarar vermektedir. Yaptığımız girişimlerden sonuç alamamanın üzüntüsü içerisinde iş durdurma kararına geçeceğiz. Bugünkü toplantımızda mevcut inşaatları durduralım mıyı konuşurken, bazı meslektaşlarımız inşaatlarına hiç başlamayarak süreci destekliyor. Haftaya Çarşamba günü ulusal basına açıklama yapacağız. Perşembe günü ise Anadolu’dan gelecek birlik ve dernek başkanları ile bir araya gelerek boykot ve eyleme başlayacağız” dedi'Bakan'ın isteklerini de dinlemediler'Pandemi sonrası inşaat malzemelerine belli oranlarda zam geldiğini kaydeden Tellioğlu yaşanan süreçleri yeniden hatırlatarak şunları söyledi:Betonculardan destek geldiÖte taraftan, betonculara 'ucuz beton satmayın' baskısı geldiğini ifade eden Tellioğlu, “Beton firmaları da feryat halde. Bizi arıyorlar bir grev yaparsanız bizde greve katılmak istiyoruz tarzında talepleri var” dedi.TÜRKÇİMENTO ile Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası’nın (ÇEİS) çimento fiyatlarına ilişkin açıklamasına da cevap veren Tellioğlu şu açıklamayı yaptı: 'Çimento fiyatları, maliyet artışının altında seyrediyor'TÜRKÇİMENTO ile Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), çimento fiyatlarına ilişkin medyada çıkan haberler üzerine ortak açıklama yaptı. Fiyatlarda yüzde 200 gibi olağandışı bir artış yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığına vurgu yapılan açıklamada, çimentonun birinci sınıf bir yapının tüm maliyeti içindeki payının yaklaşık yüzde 3 düzeyinde olduğu ifade edilerek “inşaat sektöründeki fiyat artışlarının çimento sektörüyle ilişkilendirilmesi gerçeği yansıtmamaktadır” ifadesi kullanıldı. ÇEİS ve TÜRKÇİMENTO’nun açıklamasında çimento fiyatlarıyla ilgili şöyle denildi: TÜRKÇİMENTO CEO’su Volkan Bozay da yaptığı açıklamada, “İnşaat sektörünün iş bırakma/grev yapma senaryosu üzerinde durması, üstelik bunu da çimento sektörüne mâl etmeye çalışması oldukça üzücüdür. İnşaat sektöründe yaşanan sıkıntıların nedeni olarak sektörümüzün hedef gösterilmeye çalışılması, makul görünmemektedir" dedi.İMKON’un eylem kararına Anadolu’dan destekİMKON’un Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlara sektörden destek geldi. Başta Antalya, Urfa, Mersin, Malatya, Konya olmak üzere Anadolu’da iş yapan müteahhit dernekleri, alınacak kararda İMKON’un yanında olduklarını kendi Twitter hesaplarından duyurdular. Anadolu Yapı Müteahhitleri Birliği’nden yapılan açıklamada da “Müteahhitler yalnız değildir. İMKON’A bağlı 5 federasyon ile 51 ildeki birliklerimizle bu haksız zamlara dur diyeceğiz. Rekabet Kurumu’nu göreve çağırıyoruz. Yüzbinlerce çalışanı ile 250 alt sektörün lokomotifinin felakete gittiğini görün artık” denildi.Twitter hesapları askıya alındıEylem duyurusunun ardından İMKON ve bağlı derneklerin Twitter hesapları bir bir kapanmaya başlandı. İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

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türkiye, türkiye müteahhitler birliği (tmb), çimento, imkon