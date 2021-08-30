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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210830/nebenzya-bmgknin-afganistan-tasarisinda-iside-yer-verilmedigi-icin-cekimser-oy-kullandik-1048461389.html
Nebenzya: BMGK'nın Afganistan tasarısında IŞİD'e yer verilmediği için çekimser oy kullandık
Nebenzya: BMGK'nın Afganistan tasarısında IŞİD'e yer verilmediği için çekimser oy kullandık
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nin Afganistan kararı için çekimser oy kullandıklarını, çünkü kararı hazırlayan ülkelerin Rusya’nın... 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T23:58+0300
2021-08-31T00:19+0300
taliban kontrolünde afganistan
işid
afganistan
bmgk
vasiliy nebenzya
doğu türkistan islami hareketi
terör örgütü
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi'nin Afganistan kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.Oturumun ardından yaptığı açıklamada Nebenzya, "Güvenlik Konseyi’nin Afganistan kararıyla ilgili oylamada çekimser oy kullanmak zorunda kaldık. Bunu, tasarıyı hazırlayanların temel endişelerimizi görmezden gelmesi sebebiyle yaptık" dedi.Rus diplomat, "Öncelikle, kararın korkunç bir terör saldırısı bağlamında önerilmiş olmasına rağmen tasarıyı hazırlayan ülkeler, tasarıdaki terörle mücadele bölümünde, tüm dünyanın terör örgütü olarak kabul ettiği IŞİD ve Doğu Türkistan İslam Hareketi'nden kesinlikle bahsetmeyi reddetti" ifadelerini kullandı.Nebenzya, "Bunu, bariz olanı kabul etmek istememeleri ve teröristleri dost ve düşman olarak ayırma arzusu olarak görüyoruz" yorumunu yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20210830/amerikan-askerlerini-tasiyan-son-ucak-kabilden-havalandi-1048460608.html
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işid, afganistan, bmgk, vasiliy nebenzya, doğu türkistan islami hareketi, terör örgütü

Nebenzya: BMGK'nın Afganistan tasarısında IŞİD'e yer verilmediği için çekimser oy kullandık

23:58 30.08.2021 (güncellendi: 00:19 31.08.2021)
© AFP 2021 / Jewel SAMADRusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© AFP 2021 / Jewel SAMAD
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Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nin Afganistan kararı için çekimser oy kullandıklarını, çünkü kararı hazırlayan ülkelerin Rusya’nın bir takım endişelerini dikkate almadığını belirtti.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi'nin Afganistan kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Oturumun ardından yaptığı açıklamada Nebenzya, "Güvenlik Konseyi’nin Afganistan kararıyla ilgili oylamada çekimser oy kullanmak zorunda kaldık. Bunu, tasarıyı hazırlayanların temel endişelerimizi görmezden gelmesi sebebiyle yaptık" dedi.
Rus diplomat, "Öncelikle, kararın korkunç bir terör saldırısı bağlamında önerilmiş olmasına rağmen tasarıyı hazırlayan ülkeler, tasarıdaki terörle mücadele bölümünde, tüm dünyanın terör örgütü olarak kabul ettiği IŞİD ve Doğu Türkistan İslam Hareketi'nden kesinlikle bahsetmeyi reddetti" ifadelerini kullandı.
Nebenzya, "Bunu, bariz olanı kabul etmek istememeleri ve teröristleri dost ve düşman olarak ayırma arzusu olarak görüyoruz" yorumunu yaptı.
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