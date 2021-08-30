https://tr.sputniknews.com/20210830/nebenzya-bmgknin-afganistan-tasarisinda-iside-yer-verilmedigi-icin-cekimser-oy-kullandik-1048461389.html

Nebenzya: BMGK'nın Afganistan tasarısında IŞİD'e yer verilmediği için çekimser oy kullandık

Nebenzya: BMGK'nın Afganistan tasarısında IŞİD'e yer verilmediği için çekimser oy kullandık

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nin Afganistan kararı için çekimser oy kullandıklarını, çünkü kararı hazırlayan ülkelerin Rusya’nın... 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T23:58+0300

2021-08-30T23:58+0300

2021-08-31T00:19+0300

taliban kontrolünde afganistan

işid

afganistan

bmgk

vasiliy nebenzya

doğu türkistan islami hareketi

terör örgütü

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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi'nin Afganistan kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.Oturumun ardından yaptığı açıklamada Nebenzya, "Güvenlik Konseyi’nin Afganistan kararıyla ilgili oylamada çekimser oy kullanmak zorunda kaldık. Bunu, tasarıyı hazırlayanların temel endişelerimizi görmezden gelmesi sebebiyle yaptık" dedi.Rus diplomat, "Öncelikle, kararın korkunç bir terör saldırısı bağlamında önerilmiş olmasına rağmen tasarıyı hazırlayan ülkeler, tasarıdaki terörle mücadele bölümünde, tüm dünyanın terör örgütü olarak kabul ettiği IŞİD ve Doğu Türkistan İslam Hareketi'nden kesinlikle bahsetmeyi reddetti" ifadelerini kullandı.Nebenzya, "Bunu, bariz olanı kabul etmek istememeleri ve teröristleri dost ve düşman olarak ayırma arzusu olarak görüyoruz" yorumunu yaptı.

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işid, afganistan, bmgk, vasiliy nebenzya, doğu türkistan islami hareketi, terör örgütü