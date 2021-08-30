Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
Önde gelen Cumhuriyetçi Senatör Graham: Yeni bir 11 Eylül ihtimali tavan yaptı
14:51 30.08.2021 (güncellendi: 15:00 30.08.2021)
© REUTERS / US MARINESAfganistan'daki Kabil Havaalanı saldırılarında ölen 13 ABD askerinin tabutlarını taşıyan C-17 uçağının içi
© REUTERS / US MARINES
Biden'ın Afganistan'dan çekilmesini sert dille eleştirirken 'yeni bir ölümcül döneme girildiğini' öngören Trump yandaşı Senatör Graham, ABD'ye 11 Eylül benzeri bir saldırı daha düzenlenmesi ihtimalinin tavan yaptığını öne sürdü.
Afganistan'ın Taliban hakimiyetine geçmesinin ardından tahliye kaosunun yaşandığı Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na 26 Ağustos'ta IŞİD-Horosan'ın (IŞİD-H) düzenlediği bombalı saldırıların ardından, ABD'deki Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen Senatörü Lindsey Graham'den değerlendirme geldi. CBS’in Face the Nation programına konuşan Senatör Graham, Afganistan'da ABD'nin Taliban'la vardığı anlaşma uyarınca yarın çekilmeyi tamamlamasının ardından, 'asıl dehşetin geçit töreni yapmaya başlayacağını' öngördü.
'Yeni bir 11 Eylül'ün koşullarını oluşturduk'
"Bizimle cesurca savaşmış binlerce Afgan müttefiki geride bırakacağız. Yüzlerce ABD yurttaşını geride bırakacağız. Yeni bir 11 Eylül (2001 saldırıları) ihtimali tavan yapmış durumda" diyen Graham, Kabil Havaalanı'nda 13'ü ABD askeri onlarca kişiyi öldüren, 18'i ABD askeri yüzlerce kişiyi yaralayan bombalı saldırılarının ardından ABD'nin IŞİD-H liderlerine yönelik SİHA saldırıları için "Bunlar IŞİD'i aşındırmaya yetmez. IŞİD savaşçılarının sayısı iki katına çıktı" yorumunu yaptı.
"Müttefiklerimize sırtımızı döndük... ve yeni bir 11 Eylül'ün koşullarını oluşturduk" vurgusunda bulunan Cumhuriyetçilerin önde gelen ismi, "Anavatanımıza saldırı düzenlenmesinden şimdikinden daha endişe duyduğum bir zaman olmamıştı" diye altını çizdi.
Psst! In the first five months of 2021, 8,100 people died via gun related issues.— @SourceMerlin (@SourceMerlin) August 30, 2021
2001 - 2014 -- 440,095 people died in the US due to firearms.
I think the real issues are closer to home 😉
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'Savaş bitmedi, yeniden başlıyor'
Cumhuriyetçi Partili selefi Donald Trump'ın Şubat 2020'de Taliban'la imzaladığı anlaşmayı uygulayan Demokrat Partili ABD Başkanı Joe Biden'ın askerleri çekerek Afganistan'da savaşı sona erdirdiği savını reddeden Graham, tam tersine Afganistan'ın 'yeni bir ölümcül döneme girdiğini' dile getirdi:
Sen. Lindsey Graham (R-SC) criticizes Biden handling of Afghanistan: “Pres. Biden said he wanted to take this, Afghanistan, off the plate for future presidents. He has done the exact opposite. For the next 20 years, American presidents will be dealing with this catastrophe.” pic.twitter.com/iQKVzDGxsZ— Face The Nation (@FaceTheNation) August 29, 2021
'Artık Afganistan'ı teröristler yönetiyor'
"Biz bu savaşı bitirmedik. Başkan Biden, Agfanistan'ı gelecekteki başkanların gündeminden kaldırmayı amaçladığını söyledi. Ama tam tersini gerçekleştirdi. Gelecek 20 yıl boyunca ABD Başkanları Afganistan'daki felaketle uğraşacak. Bu savaş bitmemiştir. Yeni bir ölümcül bölüme girmiş bulunuyoruz. Artık Afganistan'ı teröristler yönetiyor."
'Biden'ın azledilmesi lazım'
Cumhuriyetçi Parti'deki Trump destekçilerinden olan senatör, Biden'ın Afganistan'dan çekilmeyi yönetiş şekli nedeniyle 'azledilmesi dahil pek çok sonuçla karşılaşması gerektiğini' savundu.