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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210830/onde-gelen-cumhuriyetci-senator-graham-yeni-bir-11-eylul-ihtimali-tavan-yapti-1048447004.html
Önde gelen Cumhuriyetçi Senatör Graham: Yeni bir 11 Eylül ihtimali tavan yaptı
Önde gelen Cumhuriyetçi Senatör Graham: Yeni bir 11 Eylül ihtimali tavan yaptı
Biden'ın Afganistan'dan çekilmesini sert dille eleştirirken 'yeni bir ölümcül döneme girildiğini' öngören Trump yandaşı Senatör Graham, ABD'ye 11 Eylül benzeri... 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T14:51+0300
2021-08-30T15:00+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
işid
afganistan
taliban
joe biden
11 eylül
lindsey graham
11 eylül saldırıları
horasan
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Afganistan'ın Taliban hakimiyetine geçmesinin ardından tahliye kaosunun yaşandığı Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na 26 Ağustos'ta IŞİD-Horosan'ın (IŞİD-H) düzenlediği bombalı saldırıların ardından, ABD'deki Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen Senatörü Lindsey Graham'den değerlendirme geldi. CBS’in Face the Nation programına konuşan Senatör Graham, Afganistan'da ABD'nin Taliban'la vardığı anlaşma uyarınca yarın çekilmeyi tamamlamasının ardından, 'asıl dehşetin geçit töreni yapmaya başlayacağını' öngördü.'Yeni bir 11 Eylül'ün koşullarını oluşturduk'"Bizimle cesurca savaşmış binlerce Afgan müttefiki geride bırakacağız. Yüzlerce ABD yurttaşını geride bırakacağız. Yeni bir 11 Eylül (2001 saldırıları) ihtimali tavan yapmış durumda" diyen Graham, Kabil Havaalanı'nda 13'ü ABD askeri onlarca kişiyi öldüren, 18'i ABD askeri yüzlerce kişiyi yaralayan bombalı saldırılarının ardından ABD'nin IŞİD-H liderlerine yönelik SİHA saldırıları için "Bunlar IŞİD'i aşındırmaya yetmez. IŞİD savaşçılarının sayısı iki katına çıktı" yorumunu yaptı. "Müttefiklerimize sırtımızı döndük... ve yeni bir 11 Eylül'ün koşullarını oluşturduk" vurgusunda bulunan Cumhuriyetçilerin önde gelen ismi, "Anavatanımıza saldırı düzenlenmesinden şimdikinden daha endişe duyduğum bir zaman olmamıştı" diye altını çizdi.'Savaş bitmedi, yeniden başlıyor'Cumhuriyetçi Partili selefi Donald Trump'ın Şubat 2020'de Taliban'la imzaladığı anlaşmayı uygulayan Demokrat Partili ABD Başkanı Joe Biden'ın askerleri çekerek Afganistan'da savaşı sona erdirdiği savını reddeden Graham, tam tersine Afganistan'ın 'yeni bir ölümcül döneme girdiğini' dile getirdi:'Artık Afganistan'ı teröristler yönetiyor'"Biz bu savaşı bitirmedik. Başkan Biden, Agfanistan'ı gelecekteki başkanların gündeminden kaldırmayı amaçladığını söyledi. Ama tam tersini gerçekleştirdi. Gelecek 20 yıl boyunca ABD Başkanları Afganistan'daki felaketle uğraşacak. Bu savaş bitmemiştir. Yeni bir ölümcül bölüme girmiş bulunuyoruz. Artık Afganistan'ı teröristler yönetiyor."'Biden'ın azledilmesi lazım'Cumhuriyetçi Parti'deki Trump destekçilerinden olan senatör, Biden'ın Afganistan'dan çekilmeyi yönetiş şekli nedeniyle 'azledilmesi dahil pek çok sonuçla karşılaşması gerektiğini' savundu.
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abd, işid, afganistan, taliban, joe biden, 11 eylül, lindsey graham, 11 eylül saldırıları, horasan

Önde gelen Cumhuriyetçi Senatör Graham: Yeni bir 11 Eylül ihtimali tavan yaptı

14:51 30.08.2021 (güncellendi: 15:00 30.08.2021)
© REUTERS / US MARINESAfganistan'daki Kabil Havaalanı saldırılarında ölen 13 ABD askerinin tabutlarını taşıyan C-17 uçağının içi
Afganistan'daki Kabil Havaalanı saldırılarında ölen 13 ABD askerinin tabutlarını taşıyan C-17 uçağının içi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© REUTERS / US MARINES
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Biden'ın Afganistan'dan çekilmesini sert dille eleştirirken 'yeni bir ölümcül döneme girildiğini' öngören Trump yandaşı Senatör Graham, ABD'ye 11 Eylül benzeri bir saldırı daha düzenlenmesi ihtimalinin tavan yaptığını öne sürdü.
Afganistan'ın Taliban hakimiyetine geçmesinin ardından tahliye kaosunun yaşandığı Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na 26 Ağustos'ta IŞİD-Horosan'ın (IŞİD-H) düzenlediği bombalı saldırıların ardından, ABD'deki Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen Senatörü Lindsey Graham'den değerlendirme geldi. CBS’in Face the Nation programına konuşan Senatör Graham, Afganistan'da ABD'nin Taliban'la vardığı anlaşma uyarınca yarın çekilmeyi tamamlamasının ardından, 'asıl dehşetin geçit töreni yapmaya başlayacağını' öngördü.

'Yeni bir 11 Eylül'ün koşullarını oluşturduk'

"Bizimle cesurca savaşmış binlerce Afgan müttefiki geride bırakacağız. Yüzlerce ABD yurttaşını geride bırakacağız. Yeni bir 11 Eylül (2001 saldırıları) ihtimali tavan yapmış durumda" diyen Graham, Kabil Havaalanı'nda 13'ü ABD askeri onlarca kişiyi öldüren, 18'i ABD askeri yüzlerce kişiyi yaralayan bombalı saldırılarının ardından ABD'nin IŞİD-H liderlerine yönelik SİHA saldırıları için "Bunlar IŞİD'i aşındırmaya yetmez. IŞİD savaşçılarının sayısı iki katına çıktı" yorumunu yaptı.
"Müttefiklerimize sırtımızı döndük... ve yeni bir 11 Eylül'ün koşullarını oluşturduk" vurgusunda bulunan Cumhuriyetçilerin önde gelen ismi, "Anavatanımıza saldırı düzenlenmesinden şimdikinden daha endişe duyduğum bir zaman olmamıştı" diye altını çizdi.

'Savaş bitmedi, yeniden başlıyor'

Cumhuriyetçi Partili selefi Donald Trump'ın Şubat 2020'de Taliban'la imzaladığı anlaşmayı uygulayan Demokrat Partili ABD Başkanı Joe Biden'ın askerleri çekerek Afganistan'da savaşı sona erdirdiği savını reddeden Graham, tam tersine Afganistan'ın 'yeni bir ölümcül döneme girdiğini' dile getirdi:

'Artık Afganistan'ı teröristler yönetiyor'

"Biz bu savaşı bitirmedik. Başkan Biden, Agfanistan'ı gelecekteki başkanların gündeminden kaldırmayı amaçladığını söyledi. Ama tam tersini gerçekleştirdi. Gelecek 20 yıl boyunca ABD Başkanları Afganistan'daki felaketle uğraşacak. Bu savaş bitmemiştir. Yeni bir ölümcül bölüme girmiş bulunuyoruz. Artık Afganistan'ı teröristler yönetiyor."

'Biden'ın azledilmesi lazım'

Cumhuriyetçi Parti'deki Trump destekçilerinden olan senatör, Biden'ın Afganistan'dan çekilmeyi yönetiş şekli nedeniyle 'azledilmesi dahil pek çok sonuçla karşılaşması gerektiğini' savundu.
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