https://tr.sputniknews.com/20210830/onde-gelen-cumhuriyetci-senator-graham-yeni-bir-11-eylul-ihtimali-tavan-yapti-1048447004.html

Önde gelen Cumhuriyetçi Senatör Graham: Yeni bir 11 Eylül ihtimali tavan yaptı

Önde gelen Cumhuriyetçi Senatör Graham: Yeni bir 11 Eylül ihtimali tavan yaptı

Biden'ın Afganistan'dan çekilmesini sert dille eleştirirken 'yeni bir ölümcül döneme girildiğini' öngören Trump yandaşı Senatör Graham, ABD'ye 11 Eylül benzeri... 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T14:51+0300

2021-08-30T14:51+0300

2021-08-30T15:00+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

işid

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taliban

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11 eylül

lindsey graham

11 eylül saldırıları

horasan

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Afganistan'ın Taliban hakimiyetine geçmesinin ardından tahliye kaosunun yaşandığı Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na 26 Ağustos'ta IŞİD-Horosan'ın (IŞİD-H) düzenlediği bombalı saldırıların ardından, ABD'deki Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen Senatörü Lindsey Graham'den değerlendirme geldi. CBS’in Face the Nation programına konuşan Senatör Graham, Afganistan'da ABD'nin Taliban'la vardığı anlaşma uyarınca yarın çekilmeyi tamamlamasının ardından, 'asıl dehşetin geçit töreni yapmaya başlayacağını' öngördü.'Yeni bir 11 Eylül'ün koşullarını oluşturduk'"Bizimle cesurca savaşmış binlerce Afgan müttefiki geride bırakacağız. Yüzlerce ABD yurttaşını geride bırakacağız. Yeni bir 11 Eylül (2001 saldırıları) ihtimali tavan yapmış durumda" diyen Graham, Kabil Havaalanı'nda 13'ü ABD askeri onlarca kişiyi öldüren, 18'i ABD askeri yüzlerce kişiyi yaralayan bombalı saldırılarının ardından ABD'nin IŞİD-H liderlerine yönelik SİHA saldırıları için "Bunlar IŞİD'i aşındırmaya yetmez. IŞİD savaşçılarının sayısı iki katına çıktı" yorumunu yaptı. "Müttefiklerimize sırtımızı döndük... ve yeni bir 11 Eylül'ün koşullarını oluşturduk" vurgusunda bulunan Cumhuriyetçilerin önde gelen ismi, "Anavatanımıza saldırı düzenlenmesinden şimdikinden daha endişe duyduğum bir zaman olmamıştı" diye altını çizdi.'Savaş bitmedi, yeniden başlıyor'Cumhuriyetçi Partili selefi Donald Trump'ın Şubat 2020'de Taliban'la imzaladığı anlaşmayı uygulayan Demokrat Partili ABD Başkanı Joe Biden'ın askerleri çekerek Afganistan'da savaşı sona erdirdiği savını reddeden Graham, tam tersine Afganistan'ın 'yeni bir ölümcül döneme girdiğini' dile getirdi:'Artık Afganistan'ı teröristler yönetiyor'"Biz bu savaşı bitirmedik. Başkan Biden, Agfanistan'ı gelecekteki başkanların gündeminden kaldırmayı amaçladığını söyledi. Ama tam tersini gerçekleştirdi. Gelecek 20 yıl boyunca ABD Başkanları Afganistan'daki felaketle uğraşacak. Bu savaş bitmemiştir. Yeni bir ölümcül bölüme girmiş bulunuyoruz. Artık Afganistan'ı teröristler yönetiyor."'Biden'ın azledilmesi lazım'Cumhuriyetçi Parti'deki Trump destekçilerinden olan senatör, Biden'ın Afganistan'dan çekilmeyi yönetiş şekli nedeniyle 'azledilmesi dahil pek çok sonuçla karşılaşması gerektiğini' savundu.

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abd, işid, afganistan, taliban, joe biden, 11 eylül, lindsey graham, 11 eylül saldırıları, horasan