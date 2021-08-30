https://tr.sputniknews.com/20210830/oyuncu-ed-asner-91-yasinda--hayatini-kaybetti-1048440838.html
Oyuncu Ed Asner 91 yaşında hayatını kaybetti
Oyuncu Ed Asner 91 yaşında hayatını kaybetti
Haber sunucusu Lou Grant rolüyle şöhrete kavuşan ABD'li oyuncu Ed Asner, 91 yaşında hayatını kaybetti. 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T11:37+0300
2021-08-30T11:37+0300
2021-08-30T11:40+0300
yaşam
abd
sanat
oyuncu
lou grant
ed asner
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ABD'li oyuncu Ed Asner'in ailesi, 91 yaşındaki oyuncunun dün yaşama veda ettiğini duyurdu.Aileden yapılan açıklamada, “Kelimeler hissettiğimiz üzüntüyü ifade edemez. Başınıza bir öpücükle-İyi geceler baba. Seni seviyoruz” ifadeleri kullanıldı.Ed Asner kimdir?Pixar yapımı, 3 boyutlu komedi-drama macera türlerindeki animasyon filmi Up'taki (Yukarı Bak) yaşlı Carl Fredricksen'i seslendirmeyi içeren birçok rolde alan Asner , kariyerinde birçok rolde yer aldı.Lou Grant karakteri ilk olarak 1970'lerde 'Mary Tyler Moore Show'da Mary Richards'ın patronu rolünü canlandıran Asner, daha sonra 1977'den 1982'ye kadar Los Angeles Tribune'ün öfkeli editörü olarak aynı karaktere hayat vermeye devam etti.Emmy ödülünde rekorun sahibiAsner, Lou Grant karakteri sayesinde, 7 kez Emmy ödülünü alarak, bir rekora imza attı.Ayrıca 2003 Will Ferrell komedisi Elf'te Noel Baba'yı canlandıran oyuncu, hayatı boyunca, sendikacılık ve hayvan hakları dahil birçok insani ve politik davanın güçlü seslerinden biri oldu.1981'den 1985'e kadar Beyaz Perde Sanatçıları Derneği başkanlığı görevini de üstlenen Asner, 2000 yılında derneğin prestijli Ralph Morgan Ödülü’ne layık görüldü.1929'da Kansas City, Missouri'de dünyaya gelen Asner, daha okuldayken oyunculuğa başlamıştı.
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abd, sanat, oyuncu, lou grant, ed asner
Oyuncu Ed Asner 91 yaşında hayatını kaybetti
11:37 30.08.2021 (güncellendi: 11:40 30.08.2021)
Haber sunucusu Lou Grant rolüyle şöhrete kavuşan ABD'li oyuncu Ed Asner, 91 yaşında hayatını kaybetti.
ABD'li oyuncu Ed Asner'in ailesi, 91 yaşındaki oyuncunun dün yaşama veda ettiğini duyurdu.
Aileden yapılan açıklamada, “Kelimeler hissettiğimiz üzüntüyü ifade edemez. Başınıza bir öpücükle-İyi geceler baba. Seni seviyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Ed Asner kimdir?
Pixar yapımı, 3 boyutlu komedi-drama macera türlerindeki animasyon filmi Up'taki (Yukarı Bak) yaşlı Carl Fredricksen'i seslendirmeyi içeren birçok rolde alan Asner , kariyerinde birçok rolde yer aldı.
Lou Grant karakteri ilk olarak 1970'lerde 'Mary Tyler Moore Show'da Mary Richards'ın patronu rolünü canlandıran Asner, daha sonra 1977'den 1982'ye kadar Los Angeles Tribune'ün öfkeli editörü olarak aynı karaktere hayat vermeye devam etti.
Emmy ödülünde rekorun sahibi
Asner, Lou Grant karakteri sayesinde, 7 kez Emmy ödülünü alarak, bir rekora imza attı.
Ayrıca 2003 Will Ferrell komedisi Elf'te Noel Baba'yı canlandıran oyuncu, hayatı boyunca, sendikacılık ve hayvan hakları dahil birçok insani ve politik davanın güçlü seslerinden biri oldu.
1981'den 1985'e kadar Beyaz Perde Sanatçıları Derneği başkanlığı görevini de üstlenen Asner, 2000 yılında derneğin prestijli Ralph Morgan Ödülü’ne layık görüldü.
1929'da Kansas City, Missouri'de dünyaya gelen Asner, daha okuldayken oyunculuğa başlamıştı.