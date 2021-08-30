https://tr.sputniknews.com/20210830/pegasustan-yurt-ici-ucuslarda-baslayacak-pcr-testi-duyurusu-1048450280.html

Pegasus'tan yurt içi uçuşlarda başlayacak PCR testi duyurusu

Pegasus'tan yurt içi uçuşlarda başlayacak PCR testi duyurusu

Pegasus Hava Yolları, 6 Eylül itibarıyla yurt içi seyahatte başlayacak olan PCR testi zorunluluğuyla ilgili duyuruda bulundu. 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T16:31+0300

2021-08-30T16:31+0300

2021-08-30T16:31+0300

türkiye

aşı

koronavirüs

koronavirüs testi

pcr

koronavirüs aşısı

aşı karşıtlığı

koronavirüs tedbirleri

aşı sertifikası

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Pegasus'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye istinaden, yurt içi uçuşlarında aşılı ya da hastalığı geçirmiş olan yolcuların (Bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) herhangi bir test zorunluluğu bulunmadan seyahatlerini yapabildikleri belirtildi.Açıklamada aşısız olan yolcuların ise 6 Eylül tarihi itibarıyla seyahatlerinden önce 48 saat içinde yapılmış negatif PCR testini ibraz etmesi gerektiği kaydedildi.Hastalığı geçirmemiş, Kovid-19 aşısı bulunmayan ve negatif PCR testi sunmayan yolcuların uçuşa kabul edilmeyeceği ifade edildi.

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