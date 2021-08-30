https://tr.sputniknews.com/20210830/pencsirdeki-direnis-gucleri-talibanin-saldirisini-puskurttu-1048461159.html
‘Pencşir’deki direniş güçleri Taliban’ın saldırısını püskürttü’
‘Pencşir’deki direniş güçleri Taliban’ın saldırısını püskürttü’
Afganistan’da Taliban’ın kontrolünde olmayan tek vilayet Pencşir’deki direniş güçlerinin Taliban’ın saldırısını püskürttüğü belirtildi. 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T23:39+0300
2021-08-30T23:39+0300
2021-08-30T23:40+0300
taliban kontrolünde afganistan
işid
taliban
saldırı
bomba
kabil
horasan
terör
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Tolo News televizyonuna konuşan bir kaynak, Taliban’ın Pencşir’de, Amhed Mesud liderliğindeki Afganistan Ulusal Direniş Cephesi’ne ait bir karakola saldırdığını bildirdi. Saldırının püskürtüldüğü kaydedildi.Haberde, çatışmaların devam ettiği ifade edildi.Emrullah Salih: Direnişi tanıyınAfganistan’da kendini Cumhurbaşkanı Vekili ilan eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih, Alman Spiegel gazetesine mektubunda, Pencşir’de Taliban’a direniş gösteren Afganistan Ulusal Direniş Cephesi’ne destek verilmesi talebinde bulundu ve Eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani’yi eleştirdi.Salih, “Çözüm halâ var. Pakistan’ın somut yaptırımlarla tehdit edilmesi, siyasi çözümün talep edilmesi, Pencşir’deki Ulusal Direniş’in tanınması ve siyasi destek verilmesi” ifadesini kullandı.Eski Cumhurbaşkanı Gani’nin ülkeden kaçmak yerine görevinde kalarak toprağın çağrısına yanıt vermesi gerektiğini savunan Salih, “Taliban tarafından yakalansaydı bile bedeni cezaevinde ruhu özgür olurdu. Şimdi bedeni özgür. Ruhu ise sonuna kadar zincirlenmiştir” diye yazdı.
kabil
horasan
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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işid, taliban, saldırı, bomba, kabil, horasan, terör, militan, terör örgütü, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı , pençşir
‘Pencşir’deki direniş güçleri Taliban’ın saldırısını püskürttü’
23:39 30.08.2021 (güncellendi: 23:40 30.08.2021)
Afganistan’da Taliban’ın kontrolünde olmayan tek vilayet Pencşir’deki direniş güçlerinin Taliban’ın saldırısını püskürttüğü belirtildi.
Tolo News televizyonuna konuşan bir kaynak, Taliban’ın Pencşir’de, Amhed Mesud liderliğindeki Afganistan Ulusal Direniş Cephesi’ne ait bir karakola saldırdığını bildirdi. Saldırının püskürtüldüğü kaydedildi.
Haberde, çatışmaların devam ettiği ifade edildi.
Emrullah Salih: Direnişi tanıyın
Afganistan’da kendini Cumhurbaşkanı Vekili ilan eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih, Alman Spiegel gazetesine mektubunda, Pencşir’de Taliban’a direniş gösteren Afganistan Ulusal Direniş Cephesi’ne destek verilmesi talebinde bulundu ve Eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani’yi eleştirdi.
Salih, “Çözüm halâ var. Pakistan’ın somut yaptırımlarla tehdit edilmesi, siyasi çözümün talep edilmesi, Pencşir’deki Ulusal Direniş’in tanınması ve siyasi destek verilmesi” ifadesini kullandı.
Eski Cumhurbaşkanı Gani’nin ülkeden kaçmak yerine görevinde kalarak toprağın çağrısına yanıt vermesi gerektiğini savunan Salih, “Taliban tarafından yakalansaydı bile bedeni cezaevinde ruhu özgür olurdu. Şimdi bedeni özgür. Ruhu ise sonuna kadar zincirlenmiştir” diye yazdı.