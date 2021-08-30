https://tr.sputniknews.com/20210830/pencsirdeki-direnis-gucleri-talibanin-saldirisini-puskurttu-1048461159.html

‘Pencşir’deki direniş güçleri Taliban’ın saldırısını püskürttü’

‘Pencşir’deki direniş güçleri Taliban’ın saldırısını püskürttü’

Afganistan’da Taliban’ın kontrolünde olmayan tek vilayet Pencşir’deki direniş güçlerinin Taliban’ın saldırısını püskürttüğü belirtildi. 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T23:39+0300

2021-08-30T23:39+0300

2021-08-30T23:40+0300

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Tolo News televizyonuna konuşan bir kaynak, Taliban’ın Pencşir’de, Amhed Mesud liderliğindeki Afganistan Ulusal Direniş Cephesi’ne ait bir karakola saldırdığını bildirdi. Saldırının püskürtüldüğü kaydedildi.Haberde, çatışmaların devam ettiği ifade edildi.Emrullah Salih: Direnişi tanıyınAfganistan’da kendini Cumhurbaşkanı Vekili ilan eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih, Alman Spiegel gazetesine mektubunda, Pencşir’de Taliban’a direniş gösteren Afganistan Ulusal Direniş Cephesi’ne destek verilmesi talebinde bulundu ve Eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani’yi eleştirdi.Salih, “Çözüm halâ var. Pakistan’ın somut yaptırımlarla tehdit edilmesi, siyasi çözümün talep edilmesi, Pencşir’deki Ulusal Direniş’in tanınması ve siyasi destek verilmesi” ifadesini kullandı.Eski Cumhurbaşkanı Gani’nin ülkeden kaçmak yerine görevinde kalarak toprağın çağrısına yanıt vermesi gerektiğini savunan Salih, “Taliban tarafından yakalansaydı bile bedeni cezaevinde ruhu özgür olurdu. Şimdi bedeni özgür. Ruhu ise sonuna kadar zincirlenmiştir” diye yazdı.

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