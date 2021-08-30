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https://tr.sputniknews.com/20210830/pereiradan-che-guevara-aciklamasi-1048436536.html
Pereira'dan Che Guevara açıklaması
Pereira'dan Che Guevara açıklaması
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 2-0 kazandıkları Altay maçında büyük bir takım ruhu sergilediklerini belirterek, "Oyuncularımı kutluyorum. Bu ruhla... 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T06:26+0300
2021-08-30T06:25+0300
türkiye
che guevara
fenerbahçe
vitor pereira
altay
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Süper Lig'de Altay'ı 2-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, yoğun bir haftanın sonunda önemli bir maça çıktıklarını söyledi. Finlandiya'da sentetik çimde UEFA Avrupa Ligi'ne gruplara kalma yolunda duygusal yükü ağır bir maçı kazandıklarını belirten Pereira, şöyle konuştu: "O maçı tamamladıktan sonra İzmir seyahatimiz başladı. Büyük bir takım ruhu sergiledik. İlk 2 maçını kazanmış, çok özgüvenli, iyi motive olmuş, fiziksel olarak güçlü bir takıma karşı iyi bir sonuç aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlar da takımla gurur duyuyordur. Bunca zorlu sürece rağmen başardıkları için oyuncularımı kutluyorum. Bu ruhla devam etmemiz gerekiyor." Pereira, bir spor yorumcusunun kendisine genç oyuncuları oynattığı için "Che Guevara"ya benzettiğinin hatırlatılması üzerine "Bugüne kadar bu tarz bir isim takılmamıştı" dedi. Üst üste alınan iyi sonuçlarda en büyük payın oyuncularda olduğunu kaydeden Pereira, "Çok iyi çalıştılar, hırslı, istekli şekilde oyun oynuyorlar. Daha yolun başındayız ama herkes birlik olmuş durumda. Tecrübeli isimler genç oyunculara destek veriyor" diye konuştu. 'Bugün planlarımız tuttu'Pereira, Mesut Özil'in fiziksel olarak bir sıkıntısı olduğu için kadroda yer almadığını söyledi. İlk yarının ardından oyuncularına sahada boşlukları nerede bulabileceklerini açıklamaya çalıştıklarını kaydeden Pereira, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunları uyguladığımızda gol pozisyonları bulduk. Bir şey planladık ve planlarımız iyi gitti. İlk yarıdaki oyun belki benim hatamdı, topu tutan çeviren sahip olan bir takım olmak istiyoruz. İkinci yarı bunu başardık. 2 gol bulduk, daha fazlasını da bulabilirdik. Planımız tuttu, her zaman böyle olmaz belki ama bugün planlarımız tuttu." 'Onlara kalpten teşekkür ediyorum'Pereira, Fenerbahçeli taraftarların sosyal medyada kendisinin fotoğrafını paylaşarak "Vardır bir bildiği" yazdığının hatırlatılması üzerine, "Onlara kalpten teşekkür ediyorum, zor zamanlarımız da olacaktır ama biz birlik olursak, takım, taraftar başkan birlik olursak, sezon sonunda hedefimizi kutlamak için sebeplerimiz olacaktır diye düşünüyorum. Yarın aynı zamanda önemli bir gün Zafer Bayramı. Türk halkının Zafer Bayramı'nı da kutluyorum" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210818/pereira-gol-atan-bitirici-bir-golcu-istiyorum-1048130919.html
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che guevara, fenerbahçe, vitor pereira, altay

Pereira'dan Che Guevara açıklaması

06:26 30.08.2021
© AAVitor Pereira
Vitor Pereira - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© AA
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 2-0 kazandıkları Altay maçında büyük bir takım ruhu sergilediklerini belirterek, "Oyuncularımı kutluyorum. Bu ruhla devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu. Pereira, bir yorumcunun kendisini "Che Guevara"ya benzetmesi için ise, "Bugüne kadar bu tarz bir isim takılmamıştı" dedi.
Süper Lig'de Altay'ı 2-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, yoğun bir haftanın sonunda önemli bir maça çıktıklarını söyledi. Finlandiya'da sentetik çimde UEFA Avrupa Ligi'ne gruplara kalma yolunda duygusal yükü ağır bir maçı kazandıklarını belirten Pereira, şöyle konuştu:
"O maçı tamamladıktan sonra İzmir seyahatimiz başladı. Büyük bir takım ruhu sergiledik. İlk 2 maçını kazanmış, çok özgüvenli, iyi motive olmuş, fiziksel olarak güçlü bir takıma karşı iyi bir sonuç aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlar da takımla gurur duyuyordur. Bunca zorlu sürece rağmen başardıkları için oyuncularımı kutluyorum. Bu ruhla devam etmemiz gerekiyor."
Pereira, bir spor yorumcusunun kendisine genç oyuncuları oynattığı için "Che Guevara"ya benzettiğinin hatırlatılması üzerine "Bugüne kadar bu tarz bir isim takılmamıştı" dedi.
Üst üste alınan iyi sonuçlarda en büyük payın oyuncularda olduğunu kaydeden Pereira, "Çok iyi çalıştılar, hırslı, istekli şekilde oyun oynuyorlar. Daha yolun başındayız ama herkes birlik olmuş durumda. Tecrübeli isimler genç oyunculara destek veriyor" diye konuştu.
Vitor Pereira - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
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'Bugün planlarımız tuttu'

Pereira, Mesut Özil'in fiziksel olarak bir sıkıntısı olduğu için kadroda yer almadığını söyledi. İlk yarının ardından oyuncularına sahada boşlukları nerede bulabileceklerini açıklamaya çalıştıklarını kaydeden Pereira, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunları uyguladığımızda gol pozisyonları bulduk. Bir şey planladık ve planlarımız iyi gitti. İlk yarıdaki oyun belki benim hatamdı, topu tutan çeviren sahip olan bir takım olmak istiyoruz. İkinci yarı bunu başardık. 2 gol bulduk, daha fazlasını da bulabilirdik. Planımız tuttu, her zaman böyle olmaz belki ama bugün planlarımız tuttu."

'Onlara kalpten teşekkür ediyorum'

Pereira, Fenerbahçeli taraftarların sosyal medyada kendisinin fotoğrafını paylaşarak "Vardır bir bildiği" yazdığının hatırlatılması üzerine, "Onlara kalpten teşekkür ediyorum, zor zamanlarımız da olacaktır ama biz birlik olursak, takım, taraftar başkan birlik olursak, sezon sonunda hedefimizi kutlamak için sebeplerimiz olacaktır diye düşünüyorum. Yarın aynı zamanda önemli bir gün Zafer Bayramı. Türk halkının Zafer Bayramı'nı da kutluyorum" dedi.
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