https://tr.sputniknews.com/20210830/perincek-30-agustos-atesi-afganistandan-parliyor-1048437326.html

Perinçek: 30 Ağustos ateşi Afganistan’dan parlıyor

Perinçek: 30 Ağustos ateşi Afganistan’dan parlıyor

Vatan Partisi lideri Başkanı Doğu Perinçek, "30 Ağustos ateşi Afganistan’dan parlıyor" açıklamasında bulundu. 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T08:07+0300

2021-08-30T08:07+0300

2021-08-30T08:06+0300

politika

afganistan

doğu perinçek

30 ağustos zafer bayramı

vatan partisi

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir açıklama yayınladı. Perinçek, açıklamasında "30 Ağustos zaferi mazlum milletleri ateşledi. Hindistan, Afganistan’dan Suriye, Cezayir’e kadar cesaret verdi. 1922’de ön cephede Atatürk Türkiyesi vardı. Bugün Afgan milleti var. Ne mutlu Türk milletine 30 Ağustos ateşi Afganistan’dan parlıyor" ifadelerini kullandı. Perinçek ayrıca, "30 Ağustos 1922’de ön cephede Mustafa Kemal Paşa’nın Türkiyesi vardı. Şu an bu cephenin ön safında Afgan devleti ve milleti bulunuyor. Ne mutlu biz Atatürk’ün yiğitlerine, 30 Ağustos’ta yükselttiğimiz kurtuluş bayrağı, yüzyıldır elden ele geçti ve bugün Afganistan’da dalgalanıyor" dedi.

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afganistan, doğu perinçek, 30 ağustos zafer bayramı, vatan partisi