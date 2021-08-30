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Perinçek: 30 Ağustos ateşi Afganistan’dan parlıyor
Perinçek: 30 Ağustos ateşi Afganistan’dan parlıyor
Vatan Partisi lideri Başkanı Doğu Perinçek, "30 Ağustos ateşi Afganistan’dan parlıyor" açıklamasında bulundu. 30.08.2021, Sputnik Türkiye
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2021-08-30T08:06+0300
politika
afganistan
doğu perinçek
30 ağustos zafer bayramı
vatan partisi
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir açıklama yayınladı. Perinçek, açıklamasında "30 Ağustos zaferi mazlum milletleri ateşledi. Hindistan, Afganistan’dan Suriye, Cezayir’e kadar cesaret verdi. 1922’de ön cephede Atatürk Türkiyesi vardı. Bugün Afgan milleti var. Ne mutlu Türk milletine 30 Ağustos ateşi Afganistan’dan parlıyor" ifadelerini kullandı. Perinçek ayrıca, "30 Ağustos 1922’de ön cephede Mustafa Kemal Paşa’nın Türkiyesi vardı. Şu an bu cephenin ön safında Afgan devleti ve milleti bulunuyor. Ne mutlu biz Atatürk’ün yiğitlerine, 30 Ağustos’ta yükselttiğimiz kurtuluş bayrağı, yüzyıldır elden ele geçti ve bugün Afganistan’da dalgalanıyor" dedi.
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afganistan, doğu perinçek, 30 ağustos zafer bayramı, vatan partisi

Perinçek: 30 Ağustos ateşi Afganistan’dan parlıyor

08:07 30.08.2021
© Fotoğraf : Vatan PartisiDoğu Perinçek, Dünya İslami Uyanış Kurultayı’na katıldı
Doğu Perinçek, Dünya İslami Uyanış Kurultayı’na katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© Fotoğraf : Vatan Partisi
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Vatan Partisi lideri Başkanı Doğu Perinçek, "30 Ağustos ateşi Afganistan’dan parlıyor" açıklamasında bulundu.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir açıklama yayınladı.
Perinçek, açıklamasında "30 Ağustos zaferi mazlum milletleri ateşledi. Hindistan, Afganistan’dan Suriye, Cezayir’e kadar cesaret verdi. 1922’de ön cephede Atatürk Türkiyesi vardı. Bugün Afgan milleti var. Ne mutlu Türk milletine 30 Ağustos ateşi Afganistan’dan parlıyor" ifadelerini kullandı.
Perinçek ayrıca, "30 Ağustos 1922’de ön cephede Mustafa Kemal Paşa’nın Türkiyesi vardı. Şu an bu cephenin ön safında Afgan devleti ve milleti bulunuyor. Ne mutlu biz Atatürk’ün yiğitlerine, 30 Ağustos’ta yükselttiğimiz kurtuluş bayrağı, yüzyıldır elden ele geçti ve bugün Afganistan’da dalgalanıyor" dedi.
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