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Rize Valisi Çeber: Kovid-19'dan kaybettiklerimizin yüzde 90’ı 2. doz aşısını olmayan vatandaşlarımız
16:27 30.08.2021 (güncellendi: 16:28 30.08.2021)
© DHAKovid-19 - yoğun bakım
© DHA
Rize Valisi Kemal Çeber, nüfusa oranla koronavirüs vaka yoğunluğu en fazla olan il olduklarını belirterek, “Kaybettiklerimizin yüzde 90’ı ikinci doz aşısını olmayan vatandaşlarımız” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı her 100 bin kişide görülen son Kovid-19 güncel vaka haritasında en çok vaka yoğunluğu yaşanan iller arasında Rize, birinci sırada yer aldı.
Rize’de vaka oranı 100 binde 538,10 oldu. Kentte tarımsal göç ile yaşanan nüfus yoğunluğunun yanı sıra düğün, nişan gibi toplu etkinliklerin de artışa neden olduğu tespit edildi.
Rize Valisi Kemal Çeber, arzu etmedikleri bir liderliği yaşadıklarını belirterek en çok vaka görülen il değil, nüfusa oranla vaka yoğunluğu en fazla olan ilin Rize olduğunu söyledi.
Rize’nin nüfusunun şu anda 700 binlerde olduğunu kaydeden Vali Çeber, şunları söyledi:
“Köyler, yaylalar tıklım tıklım. 600- 700 bin kişinin testi yapıldığında ve testi pozitif çıktığında bunlar Rize’ye yazılıyor. Oranlama yapılırken bizim gerçek nüfusumuz 350 bin üzerinden değerlendirildiği için bu pozitifler de otomatik olarak Rize’ye yansıyor. Biz dar alanda kısa paslaşmalar yapan bir vilayetiz. Coğrafi ve fiziki özelliklerimizden dolayı başka geniş alanlı illerin 2-3 metrekarede yaşadığı sosyal hayatı biz 150-200 metrekarede yaşıyoruz. Bunun yanı sıra çay sezonundayız. 3.sürgünümüz başlamak üzere, diğer illerde yaşayan üreticiler bölgeye geldiler. Mesela bu sabah Kovid’den rahmetli olan bir vatandaşımızı Manisa’ya gönderiyoruz. Manisa’da defnedilecek. Buraya gelip burada Kovid olup rahmetli olan bir vatandaşımız. Bahsettiğim tipik sosyo-kültürel bir duruma örnektir” dedi.
'Rize’de insanlarımızın duyarlı davrandığı kanaatindeyiz'
Okulların açılma süreciyle beraber kentin kendi nüfusuyla baş başa kaldığında hızlı bir şekilde toparlanacaklarını ifade eden Vali Çeber, “Çünkü Rize insanının ben genel anlamda kurallara uyduğunu değerlendiriyorum. İnsanlar bunca zamandır bıkkınlıkları, yorgunlukları var ancak hepsini üst üste koyduğumuzda biz Rize’de insanlarımızın duyarlı davrandığı kanaatindeyiz. İnşallah kendi kendimize kaldığımızda biraz daha hızlı toparlayacağımızı değerlendiriyoruz. Aşılama noktasında yüzde 78’leri bulduk. Bu önemli bir oran. Özellikle son 20-25 gündür ortalama 7 bin civarı aşı yapıyoruz. Bir yerde 10-15 kişi bir araya gelip biz,'şurada şu gün aşılanmak istiyoruz' dediğinde sağlık ekiplerimizi oraya gönderiyoruz. Muhtarlarımıza diyoruz ki köy meydanında aşısı olmak isteyenleri toplayın size aşı ekibimizi gönderelim aşılayalım” diye konuştu.
Gelen WhatsApp mesajını anlattı: Utanıyorum, söylerken bile yüzüm kızarıyor
Kendisine bir vatandaşın gönderdiği WhatsApp mesajını anlatan Vali Çeber, “Bir vatandaşımız telefondan mesaj atarak bana ulaşıyor. Annesi Kovid entübe duruma girmek üzere. Trabzon’da yer bulunamadığı için Rize anlamında destek istiyor. Mesajda ‘Utanıyorum. Söylerken bile yüzüm kızarıyor. Biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu’ diyor. Lütfen aşımızı ihmal etmeyelim. Bu konudaki en önemli silahımız. Biz Rize olarak bu silahı kuşandık. Aklınıza aşı oranı yüzde 77, vaka niye bu kadar yüksek diye gelebilir. Hastanelerimizde kaybettiklerimizin yüzde 90’ı ikinci doz aşısını olmayan vatandaşlarımız. Dolayısıyla ben aşıya ilgi gösteren tüm Rizeli hemşerilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu süreci devam ettirmemiz gerekiyor. Yakında okullarımızı açacağız. Her türlü hazırlığımız tamam. Aşıyla beraber tedbiri elden bırakmayacağız” diye konuştu.
© DHARize Valisi Kemal Çeber, bir vatandaşın gönderdiği WhatsApp mesajını anlattı
Rize Valisi Kemal Çeber, bir vatandaşın gönderdiği WhatsApp mesajını anlattı
© DHA