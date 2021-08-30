https://tr.sputniknews.com/20210830/rogozin-rusya-uzaydan-dahil-tum-saldirilari-puskurtmeye-hazir-1048435972.html

Rogozin: Rusya uzaydan dahil tüm saldırıları püskürtmeye hazır

Rogozin: Rusya uzaydan dahil tüm saldırıları püskürtmeye hazır

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Rusya’nın uzayda dahil her türlü saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu belirtti. 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T05:17+0300

2021-08-30T05:17+0300

2021-08-30T05:28+0300

dünya

rusya

dmitriy rogozin

roscosmos

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Dmitriy Rogozin, Gazeta.ru’ya açıklamasında, “Rusya çok fazla savaştan geçti, büyük kayıplar verdi. Bu yüzden elbette her türlü saldırıyı püskürtmeye hazırız” ifadesini kullandı.Gelecekte savaşların uzayda başlayabileceğini söyleyen Rogozin, “Analiz uzmanlarının verilerine göre, çatışma düşmanın uzay araç grubunun yok edilmesiyle başlayabilir. Bu bir savaş nedeni. Her uzay aracında, insan kaynaklı etkiyi tanımlayabilen sistemler var” dedi.

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rusya, dmitriy rogozin, roscosmos