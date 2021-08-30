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Rogozin: Rusya uzaydan dahil tüm saldırıları püskürtmeye hazır
Rogozin: Rusya uzaydan dahil tüm saldırıları püskürtmeye hazır
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Rusya’nın uzayda dahil her türlü saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu belirtti. 30.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-30T05:17+0300
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dünya
rusya
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Dmitriy Rogozin, Gazeta.ru’ya açıklamasında, “Rusya çok fazla savaştan geçti, büyük kayıplar verdi. Bu yüzden elbette her türlü saldırıyı püskürtmeye hazırız” ifadesini kullandı.Gelecekte savaşların uzayda başlayabileceğini söyleyen Rogozin, “Analiz uzmanlarının verilerine göre, çatışma düşmanın uzay araç grubunun yok edilmesiyle başlayabilir. Bu bir savaş nedeni. Her uzay aracında, insan kaynaklı etkiyi tanımlayabilen sistemler var” dedi.
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rusya, dmitriy rogozin, roscosmos

Rogozin: Rusya uzaydan dahil tüm saldırıları püskürtmeye hazır

05:17 30.08.2021 (güncellendi: 05:28 30.08.2021)
© Sputnik / Sergey Mamontov / Fotoğraf bankasına girDmitriy Rogozin
Dmitriy Rogozin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
© Sputnik / Sergey Mamontov
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Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Rusya’nın uzayda dahil her türlü saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu belirtti.
Dmitriy Rogozin, Gazeta.ru’ya açıklamasında, “Rusya çok fazla savaştan geçti, büyük kayıplar verdi. Bu yüzden elbette her türlü saldırıyı püskürtmeye hazırız” ifadesini kullandı.
Gelecekte savaşların uzayda başlayabileceğini söyleyen Rogozin, “Analiz uzmanlarının verilerine göre, çatışma düşmanın uzay araç grubunun yok edilmesiyle başlayabilir. Bu bir savaş nedeni. Her uzay aracında, insan kaynaklı etkiyi tanımlayabilen sistemler var” dedi.
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