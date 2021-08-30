https://tr.sputniknews.com/20210830/roscosmos-urettigimiz-tum-oksijeni-hastanelere-verdigimiz-icin-motor-testlerini-erteledik-1048454175.html

Roscosmos: Ürettiğimiz tüm oksijeni hastanelere verdiğimiz için motor testlerini erteledik

Roscosmos: Ürettiğimiz tüm oksijeni hastanelere verdiğimiz için motor testlerini erteledik

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Rogozin, son üç aydır ürettikleri tüm oksijeni, koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü sağlık kuruluşlarına... 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T18:58+0300

2021-08-30T18:58+0300

2021-08-30T18:58+0300

dünya

dmitriy rogozin

roscosmos

rusya federal uzay ajansı roscosmos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0e/1043399411_0:178:3007:1869_1920x0_80_0_0_2a470d63b853b703e106cd5c579c4123.jpg

Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Üç aydır işletmelerimizin ürettiği oksijenin tamamına yakınını hastanelere vererek roket motorlarının test tarihlerini ertelemek zorunda kalıyoruz. Kovid ile ilgili durumun zor olduğunu anlıyoruz, bu yüzden elimizden gelen her şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz” diye yazdı.Benzer durum ABD’de de oluştu. Bloomberg’in aktardığına göre, NASA ve United Launch Alliance, sıvı oksijenin hastanelere yönlendirilmesi nedeniyle, iklim değişikliğini takip eden uyduyu fırlatma tarihi ertelendi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dmitriy rogozin, roscosmos, rusya federal uzay ajansı roscosmos