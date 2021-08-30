Roscosmos: Ürettiğimiz tüm oksijeni hastanelere verdiğimiz için motor testlerini erteledik

Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Üç aydır işletmelerimizin ürettiği oksijenin tamamına yakınını hastanelere vererek roket motorlarının test tarihlerini ertelemek zorunda kalıyoruz. Kovid ile ilgili durumun zor olduğunu anlıyoruz, bu yüzden elimizden gelen her şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz” diye yazdı.Benzer durum ABD’de de oluştu. Bloomberg’in aktardığına göre, NASA ve United Launch Alliance, sıvı oksijenin hastanelere yönlendirilmesi nedeniyle, iklim değişikliğini takip eden uyduyu fırlatma tarihi ertelendi.
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Rogozin, son üç aydır ürettikleri tüm oksijeni, koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü sağlık kuruluşlarına verdikleri için roket motorlarının test tarihlerini ertelemek zorunda kaldıklarını belirtti.
Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Üç aydır işletmelerimizin ürettiği oksijenin tamamına yakınını hastanelere vererek roket motorlarının test tarihlerini ertelemek zorunda kalıyoruz. Kovid ile ilgili durumun zor olduğunu anlıyoruz, bu yüzden elimizden gelen her şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz” diye yazdı.
Benzer durum ABD’de de oluştu. Bloomberg’in aktardığına göre, NASA ve United Launch Alliance, sıvı oksijenin hastanelere yönlendirilmesi nedeniyle, iklim değişikliğini takip eden uyduyu fırlatma tarihi ertelendi.