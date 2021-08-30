https://tr.sputniknews.com/20210830/rusya-afganistanda-yonetimde-kim-olursa-olsun-iyi-iliskiler-kurulmali-1048445915.html

Rusya: Afganistan'da yönetimde kim olursa olsun iyi ilişkiler kurulmalı

Rusya: Afganistan'da yönetimde kim olursa olsun iyi ilişkiler kurulmalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Moskova’nın Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban’la aktif şekilde... 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T14:19+0300

2021-08-30T14:19+0300

2021-08-30T14:19+0300

taliban kontrolünde afganistan

taliban

rusya

afganistan

zamir kabulov

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Rossiya-24 televizyonuna konuşan Kabulov, Taliban’la aktif şekilde temas yürüttüklerini belirtti.Kabulov, “Kabil’deki büyükelçiliğimiz aktif şekilde çalışıyor. Temaslarımız uzun süredir mevcut, bunu yapmaya devam edeceğiz. Afganistan’daki herhangi bir yönetimle ilişkilerimizi normal biçimde sürdürmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.Kabulov’a göre Moskova’nın Afganistan’daki askeri-siyasi durum ve temel insan haklarına uyulması konusunda endişeleri mevcut.Kabulov, “Bununla birlikte, Afgan halkının nitelikleri, kültürel ve dini özellikleri dikkate alınmalı; kimse demokrasi, düzen ve başka konularla ilgili kendi kültürel görüşlerinden yola çıkarak Afgan halkına hiçbir şey empoze etmeye çalışmamalı” dedi.

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taliban, rusya, afganistan, zamir kabulov