Rusya: Afganistan'da yönetimde kim olursa olsun iyi ilişkiler kurulmalı

Rossiya-24 televizyonuna konuşan Kabulov, Taliban’la aktif şekilde temas yürüttüklerini belirtti.Kabulov, “Kabil’deki büyükelçiliğimiz aktif şekilde çalışıyor. Temaslarımız uzun süredir mevcut, bunu yapmaya devam edeceğiz. Afganistan’daki herhangi bir yönetimle ilişkilerimizi normal biçimde sürdürmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.Kabulov’a göre Moskova’nın Afganistan’daki askeri-siyasi durum ve temel insan haklarına uyulması konusunda endişeleri mevcut.Kabulov, “Bununla birlikte, Afgan halkının nitelikleri, kültürel ve dini özellikleri dikkate alınmalı; kimse demokrasi, düzen ve başka konularla ilgili kendi kültürel görüşlerinden yola çıkarak Afgan halkına hiçbir şey empoze etmeye çalışmamalı” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Moskova’nın Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban’la aktif şekilde temaslarını sürdürdüğünü, ülkedeki yönetimde kim olursa olsun iyi ilişkiler kurulması gerektiğini savunduğunu söyledi.
Rossiya-24 televizyonuna konuşan Kabulov, Taliban’la aktif şekilde temas yürüttüklerini belirtti.
Kabulov, “Kabil’deki büyükelçiliğimiz aktif şekilde çalışıyor. Temaslarımız uzun süredir mevcut, bunu yapmaya devam edeceğiz. Afganistan’daki herhangi bir yönetimle ilişkilerimizi normal biçimde sürdürmemiz gerekiyor”ifadelerini kullandı.
Kabulov’a göre Moskova’nın Afganistan’daki askeri-siyasi durum ve temel insan haklarına uyulması konusunda endişeleri mevcut.
Kabulov, “Bununla birlikte, Afgan halkının nitelikleri, kültürel ve dini özellikleri dikkate alınmalı; kimse demokrasi, düzen ve başka konularla ilgili kendi kültürel görüşlerinden yola çıkarak Afgan halkına hiçbir şey empoze etmeye çalışmamalı” dedi.